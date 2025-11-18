أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني 2025

A + A -

اللواء: أسرار



لغز

يتحرك نواب في الخفاء للسير بالتمديد للمجلس النيابي، خوفاً من خسارة مقاعدهم النيابية، في الصيف المقبل!

غمز

لا يُخفي وزير سابق، كان مقرَّباً من المراجع العليا، استياءه البالغ من شخصية برزت في المرحلة السابقة ولا تزال في المشهد..

همس

تسود فوضى غير مسبوقة في عمليات التحضير لتطبيق التعميم الأخير لمصرف لبنان في شركات تحويل الأموال، وكيفية ضبط التحويلات من الخارج بالعملة الأميركية..





البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر إعلامي في قوى المقاومة في المنطقة إن حرب البحر الأحمر والانتخابات العراقية هما ساحات الاختبار الاستراتيجي لموازين القوى في حرب السنتين التي عصفت بالمنطقة بين قوى المقاومة والحلف الأميركي الإسرائيلي باعتبار أن سقوط سورية هو استثمار تركي خليجي على انشغال إيراني روسي بحروب أخرى، أما النقاش والخلافات حول الملف النووي الإيراني فلا يزال قائماً ومثله الجدل والتجاذب حول سلاح المقاومة في لبنان وغزة وهذه قضايا عمرها عشرون سنة وسوف تستمر لعشرين سنة قادمة، أما التغيير السياسي في العراق على إيقاع نتائج الحرب فقد جاء معاكساً لتوقعات أميركية إسرائيلية وقد زادت قوى المقاومة رصيدها عن انتخابات عام 2022، بينما في البحر الأحمر فيكفي الاعتراف الأميركي الصريح بأن اليمن غيّرت قواعد حروب البحر وأن البحر الأحمر لم يعُد صالحاً لتمركز حاملات الطائرات والسفن الحربية الكبرى في ضوء ما أثبته اليمنيّون.

كواليس

قالت مصادر أمنية أوروبية إن البيان الصادر عن الحكومة السورية المؤقتة لنفي وجود نوايا لتسليم المقاتلين الأجانب إلى الدول التي يحملون جنسياتها تعليقاً على ما تمّ تداوله بهذا الصدد عن زيارة وزير الخارجية إلى الصين وتحسب الإيغور والتركستان من نتائج الزيارة بصفقة على حساب رؤوسهم يأتي في ضوء اشتباكات إدلب بين قوات حكومية والمقاتلين من أصول فرنسيّة يعتقد المقاتلون الأجانب أنها ثمرة صفقة عقدها الرئيس المؤقت أحمد الشرع في باريس وشكوك بأنه عقد مثلها في موسكو على حساب المقاتلين الشيشان ويخشى مثلها في الصين. وقالت المصادر إن البيان ربما يكون ضمن شروط أملاها المقاتلون الأجانب كضمانات لنفي هذه الصفقات المشكوك بحدوثها ولم تستبعد أن يكون ضمن الشروط الضمانات تسليم الحكومة ببقاء إدلب مقاطعة مستقلة يحكمها ويتمركز فيها المقاتلون الأجانب إلى أن تتم عملية دمج قوات “قسد” فيطبق على المقاتلين الأجانب اتفاق الدمج ذاته الذي يرجح أن يحفظ لقسد خصوصيّتها ضمن القوات الحكومية.