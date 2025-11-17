إنذار بضربة إسرائيلية وشيكة يربك الأهالي في عيترون!

A + A -

أفادت معلومات خاصة بـ"المدن" أن عدداً كبيراً من أبناء عيترون يغادرون البلدة بعد إبلاغ لجنة الميكانيزم الجيشَ بوجود ضربة وشيكة، إذ يشعر الأهالي بالخوف من الاستهداف نتيجة عدم تحديد مكانه.

وقد ساد التوتر صباح اليوم في بلدة عيترون الحدودية بعد ورود معلومات أمنية عاجلة عن نية العدو الإسرائيلي تنفيذ عملية استهداف "موضعي" داخل البلدة، من دون تحديد طبيعة الهدف أو مكانه.

وبحسب المعطيات التي وصلت إلى البلدية، أبلغت "لجنة الميكانيزم" الجيش اللبناني بوجود ضربة وشيكة على عيترون، ليقوم الجيش بدوره بإبلاغ البلدية فوراً، مع التشديد على أنّ شكل الضربة، توقيتها، ونقطة الاستهداف لا تزال غير معروفة حتى اللحظة.

وعلى ضوء هذا الإنذار، لم تصدر البلدية أي بيان رسمي بعد، وكل ما يتداول هو غير رسمي بحسب معلومات "المدن"، مع وجود ترجيحات بأن يشمل العدوان عدة مناطق في البلدة وبانتظار حلّها مع الجيش، وإثر ذلك، اتخذت البلدية سلسلة إجراءات فورية شملت إغلاق المدارس وإعادة الطلاب إلى منازلهم، إضافة إلى إخلاء مركز البلدية.

ولا يزال الوضع في عيترون مفتوحًا على احتمالات عدّة، فيما تواصل البلدية متابعة المستجدات مع الجيش اللبناني والجهات الأمنية.