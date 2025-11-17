عناوين الصحف ليوم الأثنين 17 تشرين الثاني 2025

A + A -

النهار: استهداف إسرائيلي لليونيفيل بعد القضم الحدودي... احتدام الأزمة الانتخابية وعريضة تسابق المهل



الأخبار: محمد عفيف... السير إلى الشهادة

واشنطن لعون: إتفق مع حزب الله أولًا

غزة الشرقية: هندسة جينية أميركية جديدة



اللواء: إستعداد إسرائيلي لقتال لأيام بعد استهداف «اليونيفيل»

أورتاغوس مستاءة من دور عيسى.. «ومحادثات مهمة» للأمير يزيد بن فرحان في بيروت

البناء: غموض حول موقف روسيا النهائي من مشروع القرار الأميركي… واحتمال الفيتو | نتنياهو يجدد رفض الدولة الفلسطينية ويجدد التعهد بنزع سلاح المقاومة في غزة | بري لم يجد وقتاً لاستقبال وفد الخزانة الأميركية… وتحذيرات من ابارتهايد مالي



الجمهورية: السفير الأميركي يبدأ مهامه اليوم

مارتينوس نقيبًا للمحامين في بيروت

l'orient le jour: Comment le Hezbollah tente de duper les Israéliens au Liban-Sud



عناوين بعض الصحف العربية





الأنباء الكويتية: «اليونيفيل»: ميركافا إسرائيلية أطلقت النار على قواتنا في الجنوب

مصدر لـ «الأنباء»: إسرائيل تسعى إلى استبعاد فرنسا من «الميكانيزم»

الشرق الأوسط السعودية: اتهام ضابط في سلاح الجو الإسرائيلي وزوجته بالتجسس لصالح إيران