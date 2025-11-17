living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الأثنين 17 تشرين الثاني 2025

17
NOVEMBER
2025
 النهار: استهداف إسرائيلي لليونيفيل بعد القضم الحدودي... احتدام الأزمة الانتخابية وعريضة تسابق المهل

 

 

 


الأخبار: محمد عفيف... السير إلى الشهادة
واشنطن لعون: إتفق مع حزب الله أولًا
غزة الشرقية: هندسة جينية أميركية جديدة

 

 

 


اللواء: إستعداد إسرائيلي لقتال لأيام بعد استهداف «اليونيفيل»
أورتاغوس مستاءة من دور عيسى.. «ومحادثات مهمة» للأمير يزيد بن فرحان في بيروت

 

 

 

 

البناء: غموض حول موقف روسيا النهائي من مشروع القرار الأميركي… واحتمال الفيتو | نتنياهو يجدد رفض الدولة الفلسطينية ويجدد التعهد بنزع سلاح المقاومة في غزة | بري لم يجد وقتاً لاستقبال وفد الخزانة الأميركية… وتحذيرات من ابارتهايد مالي

 

 

 

 


الجمهورية: السفير الأميركي يبدأ مهامه اليوم
مارتينوس نقيبًا للمحامين في بيروت

 

 

 

 

l'orient le jour: Comment le Hezbollah tente de duper les Israéliens au Liban-Sud

 

 

 


عناوين بعض الصحف العربية


الأنباء الكويتية: «اليونيفيل»: ميركافا إسرائيلية أطلقت النار على قواتنا في الجنوب
مصدر لـ «الأنباء»: إسرائيل تسعى إلى استبعاد فرنسا من «الميكانيزم»

 

 

 

الشرق الأوسط السعودية: اتهام ضابط في سلاح الجو الإسرائيلي وزوجته بالتجسس لصالح إيران

