خاص - عودة المستقبل إلى الانتخابات بلوائح مستقلة؟

تشير المعطيات المتداولة لدى بعض الأوساط السياسية المتابعة، إلى أنّ تيار المستقبل يستعد لعودة واضحة إلى الساحة الانتخابية بعد مرحلة من الانكفاء، مستندًا إلى حضوره الشعبي الواسع في عدد من المدن والأقضية اللبنانية.وقد بدأت التحضيرات داخل "التيار" على قاعدة خوض الاستحقاق بلوائح مستقلة تعكس هويته وتوجّهاته، بعيدًا من التحالفات التقليدية، في محاولة لاستعادة موقعه المحوري في الشارع السني.وتؤكد معلومات هذه الأوساط، أنّ الأمين العام للتيار أحمد الحريري يتجه للترشح في بيروت، في خطوة تحمل دلالات سياسية حول نية التيار خوض المعركة بثقل قياداته. كما ترجّح المعطيات ترشح النائب السابقة بهية الحريري في صيدا، ما يعطي للمعركة هناك بعدًا خاصًا يرتبط بتاريخ المدينة مع التيار وحضوره التقليدي فيها.وفي موازاة ذلك، يبرز اهتمام تركي واضح بعودة التيار إلى المشهد، وسط قناعة بأنّ المستقبل يشكّل قوة وازنة داخل البيئة السنية، الأمر الذي ساهم في تسريع تنظيم صفوفه الداخلية والبدء باختيار المرشحين في الدوائر الأساسية. وتشير المعلومات إلى اتجاه لترشيح الوزير السابق ناصر ياسين في البقاع الغربي، وهو اسم يتمتّع بقبول واسع وقدرة على استقطاب شرائح متنوعة. أما في زحلة، فلا تزال المشاورات دائرة حول اسم المرشّح، مع حصر الخيارات بشخصيتين من برّ إلياس أو مجدل عنجر، وسط تقييم دقيق للحضور الشعبي وإمكان خوض معركة تنافسية في دائرة لطالما شكّلت تحديًا انتخابيًا.ومع تسارع وتيرة التحضيرات، يبدو أنّ تيار المستقبل يتجه نحو عودة منظّمة تهدف إلى استعادة ولو الحد الادنى من حضور التيار داخل البرلمان المقبل، في وقت تترقب فيه الساحة السنية كيف سينعكس هذا القرار على إعادة تشكيل التوازنات السياسية في المرحلة المقبلة.