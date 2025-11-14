"ولعت" بين ميشال معوض وبولا يعقوبيان...!

A + A -

كتب النائب ميشال معوض عبر اكس: ‏تقاطع قديم جديد بين ‎حزب الله، عبر منصّته ‎@BeirutReview وجيشه الإلكتروني، وبين النائبة بولا يعقوبيان عبر منصّة "المستقل" ‎@almostakel1 التابعة لها.

واضاف: تقاطع قديم جديد بين ميليشيا تتقن سياسة فرّق تسد، وبين "صاحبات" المصالح الضيّقة والسخيفة…

كلّها اجتمعت على استغلال كلام ‎رئيس الجمهورية وتحريفه في محاولة لاستهدافي واستهداف بعض الزملاء.

لكن الحقيقة تبقى ساطعة كما هي: اتهامات يطغى عليها طابع التفاهة والافتراء المفضوح، إلى حدّ أن "المصادر المطلعة" التي ادّعت، نقلاً عن نوّاب قيل إنهم كانوا حاضرين خلال مفاوضات لبنان مع ‎صندوق النقد الدولي، أنّ مواقفنا كانت "سلبية ومحرجة"، نسيت بكل بساطة أنّني لم أكن أصلاً في الولايات المتحدة آنذاك!

وختم كاتبا: يروحوا يخيطوا بغير هالمسلّة...

وارفق معوض تعليقه بصورتين نقلا عن المنصتين المذكورتين