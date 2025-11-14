الأنباء الكويتية: كلام رئيس الجمهورية مباشر وصريح على من لا يتورعون عن التحريض على الرئيس والجيش

A + A -

الأنباء الكويتية: توقفت جهات رسمية عند كلام رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أمام نقابة المحررين «عن لبنانيين يبخون السم على بلادهم في واشنطن». ووصفت كلام الرئيس بـ«المباشر والصريح، لجهة تحديد المقصودين منه من سياسيين ينتمون إلى أحزاب أو يصنفون أنفسهم مستقلين.. ولا يتورعون عن التحريض على الرئيس والجيش والمؤسسات الرسمية، وصولا إلى الترويج في الداخل خصوصا عن تبديل في المشهد القيادي السياسي للبلاد، في ظاهرة غير مسبوقة، من دون الأخذ في الحسبان خطورة تداعيات كلامهم، على رغم إدراكهم المسبق أن أيا مما يروجون له من تبديل في كادر المشهد السياسي لن يحصل..».