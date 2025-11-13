living cost indicators
"أكثر من مليار دولار لـ "الحزب".. "إسرائيل هيوم" تزعم!

13
NOVEMBER
2025
أفادت "اسرائيل هيوم" أن "الحرس الثوري الإيراني حوّل أكثر من مليار دولار إلى حزب الله منذ كانون الثاني عام 2025، عبر شركات صرافة في لبنان".

وكانت قد كشفت وزارة الخزانة الأميركية، أن "فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني حوّل أكثر من مليار دولار إلى حزب الله منذ كانون الثاني من العام 2025، عبر شركات صرافة في لبنان".

ووفقًا للخزانة الأميركية، إن "حزب الله يستغل الاقتصاد اللبناني القائم على النقد وشركات الصرافة لغسل الأموال القادمة من إيران، تُستخدم هذه الأموال لتمويل قوات حزب الله العسكرية وإعادة بناء البنية التحتية في لبنان".

وأفادت القناة 12 الاسرائيلية، أن "الولايات المتحدة تعتبر هذه التحويلات انتهاكًا خطيرًا يُعزز اعتماد حزب الله على إيران ويضر بالاستقرار الاقتصادي في لبنان".

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها "تتخذ خطوات لدعم الجهود الرامية إلى نزع سلاح حزب الله".

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، فإن "حزب الله يواصل تمويل أنشطته أيضاً من خلال بيع النفط والمعادن والمواد الكيميائية الإيرانية، بالتعاون مع رجال أعمال مقربين من نظام الأسد".

{{article.title}}
