يُلاحَظ أن التيار الوطني الحر يبادِر منذ مدة ليست بالقصيرة إلى سياسة الهجوم المضاد والرد على كل ما يتعرض له من افتراءات ودعاية إعلامية، وصولاً إلى رفض أحد الناشطين الذين تم استدعاؤهم الأربعاء التوقيع على تعهد بعدم التعرض للنائب الذي بادر إلى موجة من الإستدعاءات.وتعتبر هذه السياسة نتيجة مراجعة لفترات سابقة حين كان "التيار" يؤثِّر عدم الرد أو التغاضي عن التهجم مفضلاً أسلوب العمل والمتابعة، ما سمح بالتمادي في الإعتداء ونشر الدعاية الكاذبة.ومن شأن هذه السياسة أن يكون لها أثر إيجابي خاصة على القاعدة الشعبية للتيار التي عانت ما عانته ولا تزال من تنمر واعتداء معنوي يتجاوز حدود الإختلاف السياسي والتعبير عن الرأي.