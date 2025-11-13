الجمهورية: مزاجية " إسرائيل" تضع لبنان من أقصاه إلى أدناه على منصة الإستهداف

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

الأفق الأمني مغلقة فيه كلّ طاقات الإنفراج، وخاضع بالكامل إلى مزاجية إسرائيل التي تضع لبنان من أقصاه إلى أدناه على منصة الإستهداف، مطمئنّةً إلى غياب الرادع الحقيقي لها والكابح الصارم لعدوانيّتها المتمادية الذي تقود هذا البلد نحو منزلقات خطيرة، في وقت يبدو فيه الجمود مستفحلاً على خط الجهود والمساعي، بعد إحباط إسرائيل لكلّ المبادرات والحراكات الخارجية (آخرها المسعى المصري)، الرامية إلى بلورة حلول تنهي هذا العدوان، وتُلزم إسرائيل بالإلتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي تستبيحه منذ إعلانه في تشرين الثاني من العام الماضي.