living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مبادرة سلام عربي - إسرائيلي.. ولبنان المفاجأة؟

12
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

رجحت صحيفة واشنطن بوست أن يأتي اتفاق سلام عربي-إسرائيلي من جهة غير متوقعة، هي لبنان، إذ لم يعد الحديث عن السلام في بيروت منذ عقود محرّماً، مشيرة إلى أنه "يشهد البلد اليوم حواراً وطنياً جاداً حول الموضوع"، وأن "الضغط الأميركي يمكن أن يحوّل هذه الأقوال إلى أفعال ملموسة".

وأضافت الصحيفة أن "هذا التوجه يعود إلى عاملين رئيسيين: "أولًا، أقنعت الهزيمة الساحقة التي مني بها حزب الله العام الماضي شريحة واسعة من الشعب اللبناني بأن المصالحة مع إسرائيل وحدها قادرة على إنهاء العنف الذي عصف بالبلاد على مدى الأربعين عاماً الماضية. ثانياً، يأتي تركيز إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على توسيع اتفاقيات إبراهيم، ما جعل إمكانية السلام مع إسرائيل تبدو أكثر واقعية".

وكشفت الصحيفة عن "مواقف قيادات لبنانية مهمة، مشيرة إلى خطاب الرئيس اللبناني جوزف عون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد أن بلاده وإسرائيل بحاجة إلى التفاوض، وحثّ على إجراء محادثات غير مباشرة"، موضحاً أن "لبنان لا يمكن أن يكون خارج المسار الإقليمي لحل الأزمات. وأوضحت الصحيفة أن رئيس الوزراء نواف سلام أبدى دعمه لمبدأ السلام مع إسرائيل، شريطة استمرار الجهود لإنشاء دولة فلسطينية".

وأضافت الصحيفة أن "العائق الرئيس أمام الانتقال من الحوار إلى السلام الفعلي هو حزب الله وحلفاؤه، الذين لا يزالون يمتلكون قوة عسكرية كبيرة وقدرة على ترويع القوى السياسية المعتدلة. وحتى في حال ضعفهم، يبقى نزع سلاح الحزب شرطاً أساسياً للسلام".

وحذرت الصحيفة من أنه "إذا استمر التعثر، قد تشن إسرائيل عملية عسكرية لإتمام المهمة، وفق تحذيرات المبعوث الأميركي توم براك".

وأشارت إلى أن "إحدى الطرق لتجنب حرب كارثية هي أن يبدأ لبنان وإسرائيل عملية سلام خاصة بهما، بحيث يشكل التحرك نحو التطبيع خطوة استراتيجية، وليس بديلاً عن نزع السلاح، موضحة أن أي تقدم دبلوماسي عملي سيضعف جهود حزب الله لاستعادة نفوذه السياسي ويُظهر للشعب اللبناني فوائد السلام المحتملة".

كما أوصت الصحيفة بأن "تبذل إدارة ترامب جهوداً إضافية لدفع لبنان نحو التفاوض، بما في ذلك تجنيد شركاء أميركيين عرب، وتحفيز بيروت من خلال دعم الاقتصاد اللبناني المتعثر، وربط إعادة الإعمار والاستثمارات الدولية بخطوات عملية لتحقيق السلام، مثل ترسيم الحدود، وإدارة المياه والطاقة، وإلغاء القوانين المناهضة للتطبيع".

وذكّرت الصحيفة بأن "لبنان يواجه ثمناً باهظاً إذا لم يحرز تقدماً في نزع سلاح حزب الله أو بدء مفاوضات مع إسرائيل، بما في ذلك فقدان المساعدات الأميركية للقوات المسلحة والدعم الاقتصادي، وربما تخلي الولايات المتحدة عن ضبط تحركات إسرائيل في الملف الأمني".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout