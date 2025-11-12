سيولٌ جارفة وأمطار غزيرة مع برق ورعد.. تحضّروا!

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض إضافي و بسيط بدرجات الحرارة وهطول أمطار متفرقة، تشتد غزارتها بدءا من الظهر وتكون مترافقة مع برق ورعد، ونحذر من تشكل السيول بخاصة في المناطق الشمالية .

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي متقلب وماطر أحيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الخميس، حيث يتأثر الحوض بمنخفض جوي ماطر مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا تؤدي إلى إنخفاض ملموس بدرجات الحرارة، وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة ويستمر حتى نهاية الأسبوع.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني في بيروت بين 17 و 25، في طرابلس بين 14 و 23 درجة وفي زحلة بين 8 و 20 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:

غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة واحتمال أمطار متفرقة في المناطق الداخلية بخاصة جنوب البلاد، تكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية.

الخميس:

غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض إضافي و بسيط بدرجات الحرارة وهطول أمطار متفرقة، تشتد غزارتها بدءا من الظهر وتكون مترافقة مع برق ورعد، ونحذر من تشكل السيول بخاصة في المناطق الشمالية .

الجمعة:

غائم مع استمرار هطول أمطار متفرقة، تكون غزيرة احيانا مع انخفاض اضافي وملحوظ بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل، لتصبح دون معدلاتها الموسمية، وتكون مترافقة مع رياح ناشطة يرتفع معها موج البحر. تتساقط حبات البرد نتيجة ظهور خلايا رعدية من المزن الركامي مع استمرار التحذير من إمكانية حدوث سيول نتيجة غزارة الأمطار في بعض المناطق بخاصة شمال شرقي البلاد، والتي تؤدي إلى إنجراف في التربة.

السبت:

غائم مع استمرار هطول أمطار متفرقة خصوصا في الفترة المسائية، حيث تشتد غزارتها واحتمال حدوث برق و رعد مع بقاء خطر تكون السيول و انجراف التربة بخاصة في المناطق الشمالية.

-الحرارة على الساحل من 21 الى 24 درجة، فوق الجبال من 13 الى 17 درجة ، في الداخل من 12 الى 24 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، تتحول بعد الظهر الى شمالية شمالية غربية سرعتها بين 10و 35 كم/س.

-الانقشاع: جيد.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%.

-حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,09

-ساعة غروب الشمس: 16,36