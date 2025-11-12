بالصورة - توقيف مروج مخدرات في كسروان

A + A -

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

البلاغ التّالي

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحد من تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توفرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج المخدرات في مناطق كسروان

على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المختصة في شعبة المعلومات للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المذكور وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة من تحديد هويته، وهو المدعو

د. ف. (مواليد عام 1973، لبناني)

بتاريخ 25/10/2025، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكنت إحدى الدوريات من تحديد مكان تواجده في محلة زوق مصبح، حيث أوقفته بالجرم المشهود أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن سيارته من نوع كيا. بتفتيشه والسيارة تم ضبط

/7/ طبّات مدون عليها “100 دولار” بداخلها مادة الكوكايين

/10/ طبّات مدون عليها “NET” بداخلها مادة الكوكايين

/3/ أوراق مدون عليها “100 دولار” بداخلها مادة باز الكوكايين

/3/ أوراق مدون عليها “أجنبي 50 دولار” بداخلها مادة الكوكايين

قنينة وأوراق “سانيتا” تستخدم لتعاطي مادة الباز

/3/ هواتف خلوية، ومبلغ مالي

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات على متن السيارة المضبوطة في مناطق كسروان

أُجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ