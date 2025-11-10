فيديو مروع: انهالا على فتًى بالضرب المبرح في بيروت!

A + A -

نشر الصحافي الإستقصائي رامي الأمين فيديو مروع يظهر رجل وفتى ينهلان بالضرب المبرح على فتًى أخر وجاء في تفاصيل ما نشره :



" هذا الفيديو لمرافق احد النافذين (مستشار لاحد الرؤساء- يتم التأكد من هويته) يقوم بضرب صبي يبدو انه تعارك مع ابن النافذ وهما في الصف نفسه في مدرسة "آي سي" في بيروت. اقتطعتُ من الفيديو مقطعا يظهر فيه وجه الصبي المعتدي، لانني اعتبر المعتدي والمعتدى عليه ضحيتين لفائض القوة لدى المستشار ومرافقه الوحش، الذي يظهر بالفيديو بوضوح وهو يضرب صبياً صغيراً أعزل، ويشجع الصبي- الضحية الآخر على المشاركة في العنف. علمت ان ادارة مدرسة "آي سي" تحقق وتنوي طرد الصبي المعتدي. هذا لا يكفي. القوى الأمنية تستطيع معرفة الرجل المعتدي بالفيديو، ويجب عليها توقيفه على الفور وعدم الخضوع لسلطة معلمه ومعلّم معلمه، وان لا يمر هذا الامر من دون محاسبة كما حدث في مغارة جعيتا.



قلتولي عهد جديد ايه؟"





