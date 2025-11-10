بعد غارات الجنوب والبقاع.. منشورٌ لـ أدرعي!

A + A -

كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر إكس:

"أغار الجيش قبل قليل على بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقتيْ البقاع وجنوب لبنان.

في منطقة جنوب لبنان تم استهداف موقع لحزب الله الإرهابي تم استخدامه لإطلاق قذائف صاروخية حيث لوحظت داخله أنشطة لحزب الله في الأشهر الأخيرة. لقد تم استهداف وسائل قتالية موجهة نحو الأراضي الاسرائيلية داخل الموقع.

في منطقة النبطية تم استهداف عدة بنى تحتية وفي منطقة البقاع تم استهداف بنى تحتية داخل موقع لانتاج وتخزين وسائل قتالية استراتيجية.

يواصل حزب الله محاولات اعادة اعمار ممتلكات في انحاء لبنان حيث يعتبر وجود هذه البنى الأرهابية ونشاط حزب الله فيها خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.

سيواصل الجيش العمل لإزالة أي تهديد ولحماية دولة اسرائيل."