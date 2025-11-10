لقاء عنيفٌ.. مصادر نيابية: "ترامب بصدد سحب يده من الملف اللبناني"!

A + A -

قالت مصادر نيابية للـOTV حول اللقاء الذي جمع نوّابًا ووزراء في دارة مخزومي: "اللقاء كان عنيفًا وحازمًا."

وأضافت المصادر: "الجانب الأميركي منح لبنان مهلة 60 يومًا لاستكمال الإصلاحات وحصر السلاح."

وأوضحت أنّ "الوفد الاميركي اكد أن ترامب تعب من الوعود التي قدّمها له لبنان ولم يتم الإيفاء بها وهو بصدد سحب يده من الملف اللبنانيز"

وقالت المصادر النيابية إنّ "الجانب الأميركي شدد على أن المرحلة المقبلة لن تكون كسابقاتها فالولايات المتحدة لم تعد مستعدة للاستماع إلى الآراء اللبنانية التي تتبادل اللوم."

وأردفت: "الوفد الأميركي اشار إلى أن واشنطن لم تعد بحاجة لإخبار لبنان بما يجب أن يفعله، إذ أصبح يعلم المطلوب منه."