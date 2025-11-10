living cost indicators
توقيف فلسطيني في خلدة.. هذا ما كان يقوم به داخل سيارته

10
NOVEMBER
2025
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحد من تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج المخدرات في مناطق جبل لبنان.

على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المختصّة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لتحديد هوية المروّج المذكور وتوقيفه.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت الشعبة إلى معرفته، ويدعى:

-ع. ظ. (مواليد عام 1999، فلسطيني)

بتاريخ 2025-10-23، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة خلدة أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن سيّارة رباعيّة الدّفع تم ضبطها.

بتفتيشه والسيّارة، تم ضبط ما يلي:

-مسدس حربي مع ممشطين، و/15/ طلقة صالحة للاستعمال، وغلاف مسدس

-/3/ أكياس بداخلها مادة الماريجوانا

-/8/ أكياس بداخلها مادة حشيشة الكيف

-/21/ كيسًا تحتوي ورقة مدون عليها “نت ملك”

-/14/ ظرفًا مدوّن عليهم “رمل نت”

-/7/ أكياس نايلون مدوّن عليها “أجنبي”

-/18/ ظرفًا بداخلها ورقة مدون عليها “باز ملك”

-ظرف دواء بداخله /3/ حبات مدون عليه “PREGA150

-هاتف خلوي، ومبلغ مالي، ومستندات

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد من الأشخاص في العديد من مناطق جبل لبنان.

أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختصّ.

 

{{article.title}}
