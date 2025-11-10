عناوين الصحف ليوم الأثنين 10 تشرين الثاني 2025

A + A -

النهار: لبنان عند مفترق الاحتدام بين الوساطات والتصعيد... وفد أميركي في بيروت لمكافحة تمويل "الحزب"



الأخبار: عمليات نهب بإشراف دولي في وزارة الطاقة

ضغوط مالية تتزامن مع التهويل بالحرب

القاهرة: أي مهل لنزع السلاح غير منطقية

مستوطنو الضفة: قتل الفلسطنيين هدفنا





الجمهورية: تحرّك أميركي لمحاصرة الحزب ماليًا وسلاحيًا

غموض خطير يهدد بتصعيد بشأن النووي الإيراني

الديار: عون لوفد الخزانة الأميركيّة: لبنان يُطبّق بصرامة إجـراءات منـع تبييـض الأموال

حزب الله يُنبّه: هناك من يجرّنا الى «مشكل» لبناني داخلي



اللواء: الوفد الأميركي: مليار دولار لحزب الله ويجب إبعاد إيران

سلام: نعمل ليل نهار لتأمين الإنسحاب الإسرائيلي ولا أريد العودة إلى تجربة «الترويكا»

البناء: واشنطن: فشل التسوية لإقرار قوانين تنهي الإغلاق الحكومي والمفاوضات مستمرة | الشرع من واشنطن: اتفاق سوري إسرائيلي أم الانضمام إلى التحالف ضد داعش؟ | معركة قانون الانتخابات تتصاعد بعد موقف الحكومة ورياح التمديد تهبّ مجدداً!

l'orient le jour: Washington et la lutte contre le « terrorisme » : un partenariat avec Chareh et un encerclement du Hezbollah



عناوين بعض الصحف العربية



الأنباء الكويتية: ضغط مالي أميركي تزامناً مع الضربات الإسرائيلية المستمرة

الشرق الأوسط السعودية: تحركات حثيثة لتثبيت «اتفاق غزة» وحل أزمة المسلّحين العالقين

ويتكوف يزور إسرائيل... ومصر وقطر تناقشان صلاحيات القوات الدولية