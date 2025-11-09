الأنباء الكويتية: كيف وصل الإسرائيلي أبراهام دوف غولدشتاين إلى بيروت... ونشر فيديو من "الزيتونة" وهو يتنزه ويتحدث بالعبرية؟

A + A -

الأنباء الكويتية: في متابعة لـ «الأنباء» لموضوع المدون الإسرائيلي آفي غولد الذي نشر الخميس فيديو من قلب بيروت وتحديدا منطقة الزيتونة وهو يتنزه ويتحدث بالعبرية عن جمال المنطقة، فقد بينت آخر المعطيات الأمنية الاستقصائية أن اسم المذكور الحقيقي هو أبراهام دوف غولدشتاين وهو من مواليد 1991 ويحمل كما الكثير من الإسرائيليين جواز سفر آخر وهو جواز سفر كندي، وقد دخل لبنان من سورية عبر معبر المصنع الحدودي من جهة البقاع بجواز سفره الأجنبي بتاريخ 17 أكتوبر الماضي وأقام ليوم واحد في فندق صغير في منطقة الحمرا ببيروت، قبل أن يغادر في اليوم التالي أي في 18 أكتوبر عبر مطار بيروت الدولي.