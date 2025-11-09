روسيا اليوم: السلطات السورية تشن حملة اعتقالات استباقية لخلايا "داعش" النائمة قبيل لقاء الشرع مع ترامب

A + A -

روسيا اليوم: أعلنت وزارة الداخلية السورية رصد محاولات من خلايا "داعش" لاستهداف مؤسسات حكومية وشخصيات رسمية ومكونات اجتماعية بهدف زعزعة الاستقرار الأهلي، وبث الرعب بين المواطنين.



وذكرت الداخلية في بيان لها أنها شنت حملة أمنية نفذتها بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، أسفرت عن 61 عملية دهم في عدة محافظات واعتقال 71 شخصا بينهم قيادات من تنظيم "داعش".



وأوضح المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، أن الحملة جاءت في إطار الجهود الوقائية المُنسقة، بهدف منع أي محاولات لاستعادة التنظيم نشاطه قبل تبلورها، مشيرا إلى أن معلومات استخباراتية دقيقة كشفت عن نيّة "داعش" لتنفيذ هجمات جديدة، تستهدف الحكومة السورية والمكونات المجتمعية، في ظل تطورات تتعلق بانضمام سوريا إلى "التحالف الدولي" لمكافحة الإرهاب.



وأضاف البابا في تصريح لقناة "الإخبارية السورية": "شملت العمليات مناطق حلب، إدلب، حماة، حمص، دير الزور، الرقة، دمشق وريفها، بالإضافة إلى مناطق البادية السورية. وقد أدى التحقيق إلى اعتقال عناصر عادية متورطة في جرائم متنوعة، منها استهداف مواطنين وعناصر من وزارة الدفاع".