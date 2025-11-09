living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

روسيا اليوم: السلطات السورية تشن حملة اعتقالات استباقية لخلايا "داعش" النائمة قبيل لقاء الشرع مع ترامب

9
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

روسيا اليوم: أعلنت وزارة الداخلية السورية رصد محاولات من خلايا "داعش" لاستهداف مؤسسات حكومية وشخصيات رسمية ومكونات اجتماعية بهدف زعزعة الاستقرار الأهلي، وبث الرعب بين المواطنين.


وذكرت الداخلية في بيان لها أنها شنت حملة أمنية نفذتها بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، أسفرت عن 61 عملية دهم في عدة محافظات واعتقال 71 شخصا بينهم قيادات من تنظيم "داعش".


وأوضح المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، أن الحملة جاءت في إطار الجهود الوقائية المُنسقة، بهدف منع أي محاولات لاستعادة التنظيم نشاطه قبل تبلورها، مشيرا إلى أن معلومات استخباراتية دقيقة كشفت عن نيّة "داعش" لتنفيذ هجمات جديدة، تستهدف الحكومة السورية والمكونات المجتمعية، في ظل تطورات تتعلق بانضمام سوريا إلى "التحالف الدولي" لمكافحة الإرهاب.


وأضاف البابا في تصريح لقناة "الإخبارية السورية": "شملت العمليات مناطق حلب، إدلب، حماة، حمص، دير الزور، الرقة، دمشق وريفها، بالإضافة إلى مناطق البادية السورية. وقد أدى التحقيق إلى اعتقال عناصر عادية متورطة في جرائم متنوعة، منها استهداف مواطنين وعناصر من وزارة الدفاع".

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout