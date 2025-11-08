living cost indicators
لحود توجّه بتحيّة إجلال وتقدير الى الجيش اللبناني

8
NOVEMBER
2025
توجّه الرئيس العماد اميل لحود بـ "تحيّة إجلال وتقدير الى الجيش اللبناني الذي رفع رأس اللبنانيّين جميعاً، وأخصّ العماد رودولف هيكل الذي يُثبت، يوماً بعد آخر، جدارته وحكمته ورؤيته الاستراتيجيّة، والعميد نقولا تابت وجميع الضبّاط والعناصر الذين يعاونوه في جنوب الليطاني، وهم اتّخذوا موقفاً مشرّفاً بالبقاء في مواقعهم في وقتٍ كان العدو الإسرائيلي يصرّ على مواصلة اعتداءاته على أرضنا وخرق وقف إطلاق النار وتنفيذ اغتيالاته وتدميره من دون حسيبٍ ورقيب".

وقال، في بيان: "ما لا يفهمه هذا العدوّ، ومن يتناغم معه في الداخل، أنّ المقاومة ليست سلاحاً فقط، لا بل السلاح هو الجزء الأقلّ أهميّة، بل هي في الروح والموقف والقناعة والعقيدة والتضحية وهذه كلّها جمعت المقاومة بجيشها، ومن خلالها نستطيع أن نواجه العدوّ الذي لا يكترث بأيّ اتفاق وهو مستعدّ لتدمير لبنان كلّه، على عكس ما يتوهّم البعض في الداخل بأنّهم يكسبون إذا ضُرب جزءٌ من الوطن".

وختم لحود: "نكرّر، مرّةً بعد مرّة، بأنّ قوّة لبنان في وحدته الوطنيّة وعلى الجميع أن يلتفّ حول الجيش والمقاومة في وجه هذا العدوّ، وإلا ستغرق سفينة الوطن بمن فيها، من دون نجاة أحد".

