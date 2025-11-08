بالصورة: مقتل شقيقين لبنانيين واحتراق سيارتهما في ضربة إسرائيلية

A + A -

استشهد شقيقان من جراء ضربة جوية إسرائيلية استهدفت سيارتهما جنوبي لبنان، السبت، أعلن الجيش العدو الإسرائيلي لاحقا أنهما عضوان في حزب الله.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، فقد استهدفت مسيّرة إسرائيلية الشقيقين أثناء مرورهما على طريق عند السفح الغربي لجبل الشيخ، مما أدى إلى احتراق سيارتهما ومقتلهما على الفور.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية الحصيلة نفسها.

ولاحقا قال الجيش العدو الإسرائيلي إنه "قضى على عنصرين اثنين من حزب الله جنوبي لبنان".

وتعد المنطقة المستهدفة خارج نطاق الضربات الإسرائيلية المعتادة منذ اندلاع المواجهة مع حزب الله قبل عامين، مما يعكس تصعيدا جديدا في وتيرة الغارات.

وفي حادث منفصل صباح السبت، أسفرت ضربة إسرائيلية قرب مستشفى في مدينة بنت جبيل عن إصابة 7 مدنيين، بحسب وزارة الصحة.