بيرم: لن نتخلى عن أوراق القوة والمقاومة أساس صمودنا

أكد الوزير السابق مصطفى بيرم، خلال كلمة ألقاها في الاحتفال التأبيني في مناسبة مرور أربعين يومًا على وفاة الفقيد المجاهد عبدو بكر، والد الشهيد علي بكر، أن "العدو فشل في تحقيق أهدافه بالحرب، فلجأ إلى السياسة، وعندما أخفق سياسيًا، بدأ يلجأ إلى التهويل والترهيب"، مشددًا على أن "هذا الأسلوب لا ينفع مع أبناء خط المقاومة".

أضاف بيرم في كلمته التي ألقاها في حسينية بلدة النبي عثمان، في حضور فعاليات حزبية واجتماعية وبلدية: "نحن لا نردّ على التهويل بالخوف، بل بالحكمة. نحن من نحمي البلد، ونحرص على الدولة والجيش والوحدة الوطنية، وندافع عن المسجد كما عن الكنيسة، لأننا أهل الدولة الحقيقية والوحدة الصادقة".

واعتبر أن "الصمت أحيانًا هو صمت الحكماء"، مؤكدًا أن "المقاومة لا تفرّط بأوراق القوة، لأنها تدرك أن العدو كلما قُدّم له تنازل، ازداد استكبارًا".

وختم: "لا خيار أمامنا سوى التمسك بالوعي، الوحدة، الحكمة، وأساس ذلك كله هو المقاومة. فلا مكان فينا للخوف أو التراجع أو الوهن".