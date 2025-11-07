living cost indicators
الرئيس الإيراني يحذر: قد نضطر لإخلاء طهران

7
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
حذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من أنّ "العاصمة طهران قد تحتاج الى إجلاء لسكانها بسبب نقص المياه، إذا لم تهطل الأمطار قبل نهاية السنة، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".

وقال بزشكيان في خطاب بثّه التلفزيون الرسمي، "إذا لم تمطر، سنضطر إلى البدء بتقنين المياه في طهران بين أواخر تشرين الثاني وأوائل كانون الأول".

وأضاف: "حتى إذا قمنا بالتقنين ولم تهطل الأمطار بحلول ذلك الوقت، سينفد الماء لدينا، وسنضطر إلى إخلاء طهران".

ولم يتضح على الفور كيف سيتم إخلاء العاصمة.

وتأثرت إيران عموما بانخفاض معدّلات هطول الأمطار، ولكن التداعيات تظهر بشكل أكبر في طهران التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 10 ملايين نسمة.

من جانبها، أفادت وكالة "تسنيم" بأنّ مستوى هطول الأمطار هذه السنة بلغ 152 ملليمترا، منخفضا بنسبة 40 في المئة مقارنة بالمعدل على مدى 57 عاما.

ونقلت الوكالة عن محمد رضا كافيان بور رئيس معهد أبحاث المياه، قوله إنّ العديد من المحافظات "شهدت انخفاضا في هطول الأمطار بنسبة تراوح بين 50 و80 في المئة".

وأشار إلى أنّ التخزين في سدود العاصمة في السنة المائية الجديدة التي بدأت في أواخر أيلول، بلغ 250 مليون متر مكعب، أي حوالى نصف الـ490 مليون متر مكعب التي تمّ تسجيلها في السنة المائية 2023-2024.

وقال: "علينا أن نعدّ أنفسنا لوضع حرج".

وفي تموز وآب، اعلنت الحكومة الإيرانية يومي عطلة في طهران لإدارة استهلاك المياه والطاقة، في وقت كان يتم قطع التيار الكهربائي بشكل شبه يومي في خضم موجة الحر.

{{article.title}}
