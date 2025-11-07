خاص - الفرزلي يغازل مراد تمهيدًا للترشح على لائحته الانتخابية

A + A -

في السنوات الماضية، لم تكن علاقة رئيس حزب الاتحاد عبد الرحيم مراد، جيدة بالنائب السابق لرئيس مجلس النواب، إيلي الفرزلي، بسبب سياسات الأخير. علمًا أن مراد الأب كانت علاقته جيدة مع مختلف القوى السياسية، وكانت مؤسساته مفتوحة أمام الجميع.

ورغم ذلك، لم يكن مراد يمانع من أن يكون الفرزلي على لائحته، ارتباطاً بالعلاقة التي جمعتهما ضمن ما كان يُعرف بـحلف المقاومة.

أما اليوم، فيبدو أن الفرزلي، الذي يبحث عن لائحة يترشح من خلالها، يحاول التقارب من النائب حسن مراد بأساليب مختلفة. وفي الأيام الماضية، قدّم الفرزلي مطالعة أشاد فيها بحسن مراد، مشيرًا إلى المشاريع التي ينفذها في البقاع الغربي، وبدا كلامه وكأنه تمهيد للترشح على لائحة الغد الأفضل وسط معلومات تشير إلى أن اللائحة نفسها ستضم أيضا مرشحا عن حركة أمل.