"بضعة أيام من التصعيد في الشمال".. ماذا قالت "يديعوت أحرونوت"؟

7
NOVEMBER
2025
قالت وسائل إعلام إنّ إسرائيل فاجأت اللبنانيين يوم أمس، وخصوصاً سكان الجنوب والمناطق المحاذية للحدود مع فلسطين المحتلة، عبر إعلانها عن 5 إنذارات متتالية، قبل شنّها غارات عنيفة على مواقع زعمت أنّها تابعة لـ"حزب الله".

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة، إنّ "إنذارات إسرائيل بتصعيد هجماتها على أهداف "حزب الله"، جاءت بعد انقطاع إنذارات الإخلاء منذ 18 أيلول".

وأشارت إلى أنه "وعلى خلفية ورود أنباء عن تصعيد محتمل، واجتماع مجلس الوزراء الإسرائيليّ الذي تناول الشأن اللبناني، سادت حالة من الذعر بين السكان اللبنانيين".

ووفق الصحيفة الإسرائيليّة، فإنّ الجيش الإسرائيليّ يعتبر القرى القريبة من الحدود "إرهابية".
 
وأضافت أنّ "ارتفاع وتيرة الهجمات على لبنان، في الأسابيع الأخيرة، جاء نتيجة أنّ نزع سلاح "حزب الله" لا يتقدم بالوتيرة المطلوبة".

وأكدت "يديعوت أحرونوت" أن هذا "ليس هو الهجوم الجوي الذي يُعِدّه الجيش الإسرائيلي ضدّ "حزب الله"، حيث يُدرك الجيش الإسرائيليّ أيضًا أن الروح القتالية لدى الحزب وقدراته القيادية والسيطرة آخذة في التعافي".

ولفتت إلى أن "الضباط الشباب الذين حلوا مكان من قُتِلوا في عملية "سهام الشمال"، قبل نحو عام، اكتسبوا خبرةً وثقةً، منذ ذلك الحين، لذا يجب الاستعداد لجولة تهدف إلى إضعاف "حزب الله" حتى لو كلّف ذلك بضعة أيام من التصعيد في الشمال".


