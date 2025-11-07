وزير التربية تعطي توجيهاتها لمُديري المدارس في الجنوب!

A + A -

صدر عن وزارة التربية البيان الآتي:

“ان وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي اذ تدين الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان، ولاسيما ان هذه الاعتداءات هي على مقربة من المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة، ما تسبب باضرار مادية ونشر حالات من الخوف والهلع في صفوف التلامذة وأفراد الهيئة التعليمية والعاملين فيها.



وأمام هذا الواقع، وتداركا وتحسبا لاي خطر قد يصيب تلامذتنا ومعلميهم، نتيجة هذه الاعتداءات الإسرائيلية التي لا تميز ما بين طفل أو شيخ، أو امراة، أو صرح تربوي، لذلك فإن وزيرة التربية أعطت توجيهاتها إلى كل من المديرية العامة للتربية والى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ومن مديرتي التعليم الابتدائي والثانوي والمنطقة التربوية في الجنوب والنبطية، إبلاغ مديري المدارس والثانويات، التي تعتمد اليوم الجمعة يوما تدريسيا، تقدير الوضع ميدانيا واتخاذ القرار المناسب في ضوء الواقع المستجد اما بالاقفال او باستمرار التدريس على ان ينطبق هذا الامر على المعاهد الفنية الرسمية والخاصة وعلى المدارس الخاصة أيضا”.