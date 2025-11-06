الرئيس عون للعدو الإسرائيلي :" وصلت رسالتكم."!

A + A -

الرئيس عون يعتبر ما قامت به إسرائيل في الجنوب اليوم جريمة مكتملة الأركان

رئيس الجمهورية: كلما عبّر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض السلمي

امعنت إسرائيل في عدوانها ورفضها لاي تسوية تفاوضية

اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان ما قامت به إسرائيل اليوم في جنوب لبنان "يعد جريمة مكتملة الأركان ليس فقط وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني الذي يجرّم استهداف المدنيين وترويعهم وإجبارهم على النزوح من ديارهم، بل يعد كذلك جريمة سياسية نكراء، فكلما عبّر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض السلمي لحل القضايا العالقة مع إسرائيل، كلما أمعنت في عدوانها على السيادة اللبنانية وتباهت باستهانتها بقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ وتمادت في خرقها لالتزاماتها بمقتضى تفاهم وقف الأعمال العدائية."



واضاف : "مرّ قرابة العام منذ دخل وقف إطلاق النار حيّز النفاذ، وخلال تلك الفترة، لم تدّخر إسرائيل جهدا لإظهار رفضها لأي تسوية تفاوضية بين البلدين… وصلت رسالتكم."