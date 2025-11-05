تذكير من اللجنة الإعلامية لزيارة البابا الى لبنان إلى الإعلاميّين!

A + A -

ذكرت اللجنة الإعلامية الخاصة بالزيارة الرسولية لقداسة البابا لاون الرابع عشر الى لبنان المحددة من 30 تشرين الثاني الى 2 كانون الأول المقبل في بيان، "المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة المحلية والعربية والأجنبية، بوجوب تسجيل الإعلاميين الراغبين في تغطية الزيارة، علما ان الموقع الالكتروني الذي استحدث لهذه الغاية، سوف يستمر في قبول طلبات الاعتماد حتى 20 تشرين الثاني ضمناً، وهو الموقع الحصري الوحيد المخصص لتسجيل الطلبات".

ولفتت الى أنه "نظرا لأهمية حسن تنظيم الزيارة، لن يكون ممكنا في أي شكل من الاشكال قبول أي طلب اعتماد لاي اعلامي بعد هذا التاريخ، كما لن يكون في امكان أي اعلامي الوصول الى مواقع الزيارة البابوية او الى المركز الإعلامي الذي سينشأ لهذه الزيارة في قاعة الاحتفالات الكبرى في فندق "فينيسيا"، ما لم يكن مزودا ببطاقة خاصة بالزيارة".

وذكر البيان ان "تجمع الإعلاميين سيكون في المركز الإعلامي المذكور، على ان يكون الانتقال الى مواقع الزيارة من فندق "فينيسيا" بواسطة اوتوبيسات خاصة تضعها اللجنة بتصرف الاعلاميين، بالتنسيق مع الجهات الامنية المشرفة على الزيارة".

وأشار الى أن "اللجنة الإعلامية ستصدر تباعا، بيانات تشرح فيها كل ما يتصل بالإجراءات التي ستعتمد، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا واللجنة الكنسية المشكلتين لهذه الغاية. لذلك، يرجى من المؤسسات الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية اعتماد هذه الآلية والتقيد بها بدقة لتأمين الحصول على بطاقات الاعتماد التي ستوزع قبل 48 ساعة من وصول قداسة البابا الى مطار رفيق الحريري الدولي".

وأعلنت أن "الموقع المعتمد حصرا:

http://www.presidency.gov.lb/media-accreditation-form.html

ملاحظة: من اجل أي استيضاح (يتعلق فقط بعمل الإعلاميين) يمكن الاتصال على الارقام التالية: 4-3-900402/05".