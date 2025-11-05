living cost indicators
لمحبّي الشتاء... هل تتساقط الأمطار؟!

5
NOVEMBER
2025
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة تدريجيا ورياح ناشطة، ترتفع نسبة الرطوبة فيتكون الضباب على المرتفعات مع احتمال هطول امطار خفيفة متفرقة وتشكل خلايا رعدية ابتداء من بعد الظهر .

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال  العامة: طقس خريفي مستقر نسبيا  يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  مع درجات حرارة  أعلى من معدلاتها الموسمية القصوى بحدود ال6 درجات ، حتى يوم غد الخميس حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ تحت تأثير كتل هوائية باردة نسبيا فتعود الى معدلاتها  مع بعض التقلبات المحلية.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني في بيروت بين 17 و 25، في طرابلس بين 14 و 23، في زحلة بين 8 و 20 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:
غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

الخميس:
غائم جزئيا الى غائم، مع انخفاض في درجات الحرارة تدريجيا ورياح ناشطة، ترتفع نسبة الرطوبة فيتكون الضباب على المرتفعات مع احتمال هطول امطار خفيفة متفرقة وتشكل خلايا رعدية ابتداء من بعد الظهر .

الجمعة:
غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة بحيث تعود الى معدلاتها، مع احتمال أمطار خفيفة ومتفرقة واحتمال تشكل خلايا رعدية .

السبت:
غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة .

-الحرارة على الساحل من 20 الى 28 درجة، فوق الجبال من 14 الى 24 درجة، في الداخل من 16 الى 29 درجة.                -الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.
-الانقشاع:  جيد إجمالا.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 25 و65%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء:  26 درجة.
-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 6,00
-ساعة غروب الشمس:  16,43

{{article.title}}
