نائب "الحزب": الموازنة لن تمر إلا إذا...

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، في كلمة خلال "اللقاء التنسيقي الأول نحو إعادة الإعمار" الذي عقد في المصيلح، إلى "أننا نعقد هذا اللقاء والدم يُسفك على أرض الجنوب من خلال الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة".

ولفت إلى أنّه "بعد وقف إطلاق النار، باشرنا التواصل مع الحكومة الماضية واتفقنا على مجموعة خطوات نفذت منها خطوة واحدة وهي إزالة الردم، أمّا بقية الخطوات لم ينفذ منها أي شيء".

وشدد فضل الله على أنّ الحكومة أمامها مجموعة مسؤوليات، منها الإطار القانوني لإعادة الإعمار، موضحًا أنّ القضية المحورية هي منازل المواطنين المهدمة، فحتى الآن لا يوجد أي إجراء من الحكومة في هذا الموضوع، وقال: "سعينا في الحكومة من أجل أن يكون لدينا تمويلًا في الموازنة لإعادة الإعمار".

وأشار إلى أنّ "الحكومة غير مطلوب منها وضع المبلغ الكامل لإعادة الإعمار في الموازنة، بل على الأقل أن تضع اعتمادًا واضحًا للمنازل المهدمة كي يشعر المواطن أن الحكومة معنيّة بإعادة الإعمار.



وأضاف فضل الله: "نحن كما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، الموازنة لن تمر في مجلس النواب إلا إذا تتضمت بندًا واضحًا لإعادة الإعمار"، مؤكدًا "أننا مصرّون على أن يكون ملف إعادة الإعمار أولوية الأولويات".

وقال: "نأمل من الحكومة الاستماع والتجاوب مع مطالبنا وإيلاء الأهمية القصوى لملف إعادة الإعمار".