إدعى أنه موظف في إحدى الجمعيات وسرق سيدة مُسنة.. في هذه المنطقة!

أقدم أحد الأشخاص ليلا على دخول منزل سيدة مسنّة في مدينة الميناء بعدما ادّعى أنه موظف في إحدى الجمعيات حيث هدّدها بسكين وتمكّن من سرقة أساور كانت بحوزتها، بحسب معلومات صحافية.

وبعد مراجعة كاميرات المراقبة التابعة لأحد المحال التجارية في المنطقة، تمكّنت الجهات المعنية من تحديد هوية الفاعل وتوقيفه خلال وقتٍ قصير، كما جرى استعادة الأساور المسروقة وتسليمها إلى السيدة المسنّة.



وتم تسليم الموقوف إلى القوى الأمنية المختصة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقّه، وتبيّن أنه من سكان مدينة الميناء.