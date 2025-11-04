تهديد إسرائيلي جديد للبنان: لن يكون هناك مكان محصن!

A + A -

بعث تقرير إسرائيلي جديد رسائل تهديد إلى لبنان، متهما حزب الله بإعادة بناء بنى تحتية عسكرية في بيروت وشمالي نهر الليطاني.

ونقل تقرير هيئة البث الإسرائيلية (كان) عن "مصادر رفيعة"، أنه "لن يكون هناك مكان محصن" إذا استمر حزب الله اللبناني في تعزيز قدراته.

وأشارت الهيئة إلى "تزايد القلق في إسرائيل"، مما وصفته بـ"تعاظم سريع" لحزب الله في شمال لبنان.

وقال التقرير إن إسرائيل تراقب "تعزيز قدرات حزب الله شمال نهر الليطاني وفي مناطق أخرى تحت سيطرته، وسط مؤشرات على نيته إعادة بناء منظومته الدفاعية والهجومية".