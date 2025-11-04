عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 4 تشرين الثاني 2025

A + A -

النهار: التصعيد يعيد رسم المواقف الدولية المتضاربة... برّاك يطالب عون بالاتصال المباشر بنتنياهو!

الأخبار: بري يعود إلى السؤال عن الهدنة وإسرائيل ترفض وقف النار

عون يفتح الطريق أمام التفاوض

أسرى فلسطين... القتل لم يعد بطيئًا



الديار: استراتيجيّة «المياومة» في المقرّات الرئاسيّة... أسئلة ولا إجابات!

«إسرائيل» ترفض التفاوض... والمقاومة لا تُفرج عن أسرارها وتبدّد الغموض

ضغوط ماليّة أميركيّة لمحاصرة الموقف اللبناني

الجمهورية: حركات متعددة على خط التبريد

عون: التفاوض خيار لبنان الوحيد



اللواء: لبنان يُجهض استعدادات إسرائيل للحرب بدعوة عون إلى التفاوض

هوكشتاين ينتقد براك.. ووفد ليبي في بعبدا لمعالجة قضية الصدر

البناء: اجتماع عربي إسلامي في تركيا: حكم غزة للفلسطينيين ولا نريد نظام وصاية جديداً | الإغلاق الحكومي يعطل مطارات ويصيب ملايين الأميركيين… وترامب للتفاوض | برّاك يدعو عون للاتصال بنتنياهو بعد إعلان لبنان دولة فاشلة… وماذا عن سورية؟

l'orient le jour: Chareh à Washington : une visite très symbolique, mais pas stratégique

عناوين بعض الصحف العربية

الأنباء الكويتية: عدّ تنازلي لـ «بيروت 1» بمشاركة الرئيسين عون وسلام

الشرق الأوسط السعودية: مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية: مراقبة وقف النار في غزة مهمة صعبة