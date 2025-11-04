living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 4 تشرين الثاني 2025

4
NOVEMBER
2025
النهار: التصعيد يعيد رسم المواقف الدولية المتضاربة... برّاك يطالب عون بالاتصال المباشر بنتنياهو!

 

 

الأخبار: بري يعود إلى السؤال عن الهدنة وإسرائيل ترفض وقف النار
عون يفتح الطريق أمام التفاوض
أسرى فلسطين... القتل لم يعد بطيئًا

 


الديار: استراتيجيّة «المياومة» في المقرّات الرئاسيّة... أسئلة ولا إجابات!
«إسرائيل» ترفض التفاوض... والمقاومة لا تُفرج عن أسرارها وتبدّد الغموض
ضغوط ماليّة أميركيّة لمحاصرة الموقف اللبناني

 

 

الجمهورية: حركات متعددة على خط التبريد
عون: التفاوض خيار لبنان الوحيد

 


اللواء: لبنان يُجهض استعدادات إسرائيل للحرب بدعوة عون إلى التفاوض
هوكشتاين ينتقد براك.. ووفد ليبي في بعبدا لمعالجة قضية الصدر

 

 

البناء: اجتماع عربي إسلامي في تركيا: حكم غزة للفلسطينيين ولا نريد نظام وصاية جديداً | الإغلاق الحكومي يعطل مطارات ويصيب ملايين الأميركيين… وترامب للتفاوض | برّاك يدعو عون للاتصال بنتنياهو بعد إعلان لبنان دولة فاشلة… وماذا عن سورية؟

 

 

l'orient le jour: Chareh à Washington : une visite très symbolique, mais pas stratégique

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

 

الأنباء الكويتية: عدّ تنازلي لـ «بيروت 1» بمشاركة الرئيسين عون وسلام

 

الشرق الأوسط السعودية: مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية: مراقبة وقف النار في غزة مهمة صعبة

 

