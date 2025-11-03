living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بين عدل الأرض ورحمة السماء… صراع الإيمان والقانون حول عقوبة الإعدام (المحامي عماد جعارة)

3
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب المحامي المحامي عماد جعارة:

كمحامٍ لبناني مؤمن بالله، أجد نفسي ممزّقًا بين قناعات القانون وصوت الإيمان.
القانون يدعوني إلى العدالة، إلى القصاص، إلى أن يتحمّل المذنب نتيجة فعله.
لكن الإيمان يهمس في قلبي: “الرحمة تفتخر على الحكم” (يعقوب ٢:١٣).
وأسمع أيضًا صدى كلمات القرآن الكريم: “وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ” (الأنعام ١٥١)،
“وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا” (المائدة ٣٢).كأنّ الرسالتين، المسيحية والإسلامية، تتقاطعان عند النقطة ذاتها:
أن الحياة هبة إلهية لا تُؤخذ إلا بحقّ، وأن الرحمة ليست ضعفًا بل قوّة تُعيد للإنسان إنسانيته.
أتساءل:
هل يحقّ لنا أن نغلق باب التوبة في وجه من أخطأ؟
هل نملك أن نحكم نهائيًا على قلبٍ ربما يشتعل فيه ندم صادق؟
الإنجيل يقول:“كنتُ سجينًا فزرتموني…”
والقرآن يقول:
“إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا” (الزمر ٥٣).بين هاتين الآيتين، يقف ضميري حائرًا:
هل العدالة أن يُعدم القاتل، أم أن نترك للنعمة فرصة أن تغيّر القلوب؟
هل القصاص يحمي المجتمع، أم يزيد قسوته؟ ربما الإعدام في بعض القوانين ضرورة ردعية،
لكن الإيمان يذكّرني دائمًا أن الرحمة لا تُقصي العدالة، بل تُنقّيها.
فالعدل البشري بلا رحمة يتحوّل إلى انتقام، والرحمة بلا عدالة تتحوّل إلى فوضى.صراعي لا ينتهي، لكنني أجد عزائي في أن الله وحده هو الديّان العادل،
يعرف متى تُقطع الحياة، ومتى تُستعاد.
محامٍ لبناني مؤمن بالله يبحث عن توازن بين عدل الأرض ورحمة السماء.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout