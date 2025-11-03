عناوين الصحف ليوم الأثنين 3 تشرين الثاني 2025

النهار: عاصفة تهديدات إسرائيلية بعد عاصفة برّاك... أسبوع حاسم لإنهاء مأزق اقتراع المغتربين
الأخبار: الطلب الأميركي: إنهاء العداء لإسرائيل
جعجع والصحناوي يحرضان على الجسم المدني لحزب الله
واشنطن والرياض تطالبان عون بـ "الوفاء بالتزاماته الرئاسية"
"ستارلينك" إمتياز فوق القانون
الديار: إسرائيل تردّ على طرح التفاوض برفع وتيرة تهديداتها
الحكومة تعيد كرة انتخاب المغتربين الى ملعب البرلمان
مصر تبحث عن دور في لبنان... وتتعهّد بتقديم كافة أشكال الدعم
الجمهورية: أسبوع حسم مصير التفاوض
مصر: للإنسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس
اللواء: مفاوضات دعم الإستقرار على طاولة محادثات سلام في القاهرة
لبنان يسعى للإستفادة من المناخ الاقليمي لتثبيت وقف الأعمال العدائية.. والحجار مع وفد أمني إلى الرياض
البناء: ترامب ونتنياهو منشغلان بفوز ممداني في انتخابات نيويورك… وأوباما مستشار! | برّاك يثير الأسئلة حول استعجاله انضمام لبنان إلى المسار السوري قبل اكتماله | النبطية تودع شبابها الشهداء… وبري يرعى مؤتمر إعادة الإعمار غداً في المصيلح
l'orient le jour: Liban, Syrie, Iran... les Américains veulent leur « nouveau Moyen-Orient » d'ici la fin de l'année
عناوين بعض الصحف العربية
الأنباء الكويتية: تصعيد كلامي وعسكري إسرائيلي وثبات لبناني
الشرق الأوسط السعودية: بشارة بحبح لـ«الشرق الأوسط»: «حماس» أبدت انفتاحاً على نزع سلاحها الثقيل... وواشنطن لا تُمانع
رأى أن واشنطن لن تسمح بفشل اتفاق وقف إطلاق النار مهما حاولت إسرائيل إقناعها