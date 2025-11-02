living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأنباء الكويتية: موضوعان حيويان وأساسيان على طاولة الحكومة... التفاصيل

2
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأنباء الكويتية: بالانتقال إلى الأسبوع الطالع في لبنان، يخرج موضوعان حيويان وأساسيان على طاولة الحكومة وهما: تقرير الجيش اللبناني عن الشهر الثاني من تنفيذ خطة الانتشار وبسط سلطة الدولة جنوب الليطاني، والثاني قانون الانتخاب وما ستتوصل اليه اللجنة الوزارية التي كلفت في اجتماع الحكومة الاربعاء الماضي، وأعطيت مهلة أسبوع ليكون جاهزا في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، وسط معلومات عن مصاعب كبيرة تواجه اللجنة في ظل عدم تراجع أي من الأطراف عن مواقفها، في وقت أن المطلوب هو تسوية مقبولة، لا تكون على حساب أحد.

 

وقال مصدر وزاري لـ «الأنباء»: «تقرير الجيش سيكون غاية في الأهمية، لأنه سيحدد المهام التي أنجزت وهي بشكل عام حققت التقدم. ولكن تبقى العقبة الأساسية في الخطة المتعلقة بالشهر الثالث، والمهام المطلوبة، وهي منع وجود السلاح الفردي أو تحريكه، وما يتطلبه من ملاحقات ومداهمات. وهذا أمر يحتاج إلى جهد كبير وتعاون جدي من القوى السياسية والحزبية لمنع أي انتشار لهذا السلاح، كي لا يكون ذريعة لإسرائيل لاستمرار التصعيد في الهجمات التي تقوم بها بشكل دائم».

 

وفي وقت يبقى موضوع التفاوض المحطة الأساسية التي بني عليها الكثير من المواقف والتفاصيل، يرى المصدر أن «التفاوض من الناحية المبدئية متاح، ولكن آليات هذا التفاوض وسقوفه ومن يرعاه تبقى القضية التي لم تحسم بعد بشكل النهائي.

 

والسؤال: هل تكون حصرا بلجنة الإشراف على وقف إطلاق النار وتوسيع التمثيل فيها إلى المشاركة السياسية، وإلى أي مستوى سيتم ذلك؟».

 

وفيما تتردد معلومات عن أن الولايات المتحدة تريد حصر المفاوضات بإشرافها المباشر بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، على اعتبار أن تعدد الاطراف المشرفة أو المتابعة ليس في صالح نجاحها ويؤدي إلى تشتيت الجهود، فثمة معلومات في المقابل عن دخول أوروبي على خط التفاوض من البوابة الألمانية، حيث كانت إشارات واضحة في هذا المجال بزيارة وزير الخارجية الألماني إلى بيروت، والذي لعبت بلاده دورا بارزا في السابق، وهي صاحبة باع طويل في هذا المجال منذ تسعينيات القرن الماضي حول تبادل الأسرى والجثامين بين «حزب الله» وإسرائيل.

 

وتكرر هذا الأمر من خلال دور قامت به اكثر من مرة في هذا المجال عبر أقنية اتصال مع «حزب الله»، لا تزال تحافظ عليها كما تقول المصادر، ويمكن الاستفادة منها إذا لم تواجه بمعارضة من الجانب الأميركي

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout