النهار: مواقف جديدة من الوضع في لبنان لبرّاك اتسمت بقسوة تصاعدية

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت النهار:

في كلمة القاها أمام منتدى حوار المنامة اطلق السفير توم برّاك مجموعة مواقف جديدة من الوضع في لبنان اتسمت بقسوة تصاعدية في تصوير قاتم للبنان فاعتبر أنّ "لبنان دولة فاشلة، لا يوجد بنك مركزي والنظام المصرفي مفلس لا كهرباء ولا تعليم والجيش اللبناني يعاني من نقص في الموارد المالية والبشرية ".





وأضاف: "إسرائيل مستعدّة للتوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن الحدود، وعلى اللبنانيين اللحاق بركب المفاوضات والحرص على حدودهم".واذ قال ان إسرائيل قد ترد في لبنان وفقا للتطورات تابع: "من غير المعقول ألا يكون هناك حوار بين لبنان وإسرائيل".





كما لفت إلى أنّ "القيادة اللبنانية صامدة لكن عليها التقدّم أسرع بشأن حصر سلاح حزب الله، ولن تكون هناك مشكلة بين لبنان وإسرائيل إذا تم نزع سلاح الحزب. فإسرائيل تقصف جنوب لبنان يوميًّا لأن سلاح حزب الله لا يزال موجوداً"، مشيراً إلى أنّ "آلاف الصواريخ في جنوب لبنان لا تزال تهدد إسرائيل".





وشدّد على أنّه "لم يعد هناك وقت أمام لبنان وعليه حصر السلاح سريعاً".