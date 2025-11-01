living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كتاب فرنسي جديد عن «جواسيس الرئيس»: إيمييه موفد ماكرون السرّي إلى نصرالله

1
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

جاء في "الأخبار":

في كتاب استقصائي مثير بعنوان «جواسيس الرئيس»، والذي سيصدر يوم الخميس المقبل في 6 تشرين الثاني، يتتبّع الصحافيان أنطوان إيزامبارد وبيير جاستينو، رئيس التحرير والمراسل الكبير في موقع «إنتليجنس أونلاين»، هوس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعالم الاستخبارات. ويقدّم الكتاب صورة مفصّلة عن علاقة ماكرون بعالم الاستخبارات، كما يرويها الكتاب حيث إنه لا يتعامل مع أجهزة الاستخبارات كموارد ثانوية للدولة، بل يتصرّف كأنه قائد عملياتها بنفسه، يطلب الخطط، يُكلِّف بالمهمات، ويدير القنوات السرية مع خصوم وحلفاء على حدّ سواء.

فهو يحيط نفسه بمساعدين أتوا من هذا العالم أو يعملون فيه. فهو عيّن لوران نونيز الذي شغل منصب رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية (DGSI) وزيراً للداخلية، وعيّن باتريس فور الضابط السابق في الاستخبارات الخارجية (DGSE) محافظاً لشرطة باريس. ومقارنة بأسلافه، يُعدّ ماكرون الرئيس الأكثر التصاقاً بالمخابرات في الجمهورية الخامسة، والأكثر شغفاً بالمعلومات السرية، أكثر حتى من ساركوزي وهولاند. وهو ينتظر كل يوم التقارير التي تتضمّن المعلومات الاستخباراتية سواء ما يتعلق بالوضع الداخلي أو الخارجي أيضاً.

في الكتاب، إشارة إلى ملفّ يخصّ العلاقة مع لبنان من زاوية الصراع مع إسرائيل. ويورد ما يمكن تسميته بـ«القناة الخاصة مع حزب الله»، خصوصاً بعد «طوفان الأقصى»، وفي معرض الحديث عن الأحداث التي تلت 7 أكتوبر، يسرد الكاتبان واقعة استثنائية، فيها أن «برنار إيمييه، مدير الـ(DGSE) آنذاك، أرسله ماكرون إلى بيروت للقاء (الشهيد السيد) حسن نصرالله، الأمين العام الراحل لحزب الله. وفي الرواية أنه تمّ نقل إيمييه إلى مكان اللقاء معصوب العينين ومن دون حراسة شخصية. وقد أدّى ذلك إلى ردّة فعل في قصر الإليزيه، حيث قيل إن هذا مجنون وجريء إلى حدّ الطيش (“coup d’éclat insensé”)...».

ويمكن الجزم، بأن هذه الوقائع غير دقيقة، لأن المسؤول الاستخباراتي الفرنسي كان على تواصل دائم مع حزب الله، وكان يلجأ أحياناً إلى المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وعندما كان يزور نصرالله، لم تكن إجراءات الأمن توجب وضع عصبة على عينيه، لكنه لم يكن أكيداً مع عناصر حمايته من الفرنسيين.

يُشار هنا، إلى أن النقاش كان قائماً في تلك الفترة حول الدور الفرنسي في السعي لإقناع حزب الله بوقف حرب الإسناد والتوصّل إلى وقف لإطلاق النار على الحدود مع كيان الاحتلال، وأن المسعى الفرنسي كان في حالة تنسيق مع الولايات المتحدة أساساً، ومع إسرائيل من جهة ثانية، علماً أن القنوات الأمنية - أو غير الدبلوماسية – بين باريس وحزب الله كانت مفتوحة على الدوام، وتعود إلى أيام الرئيس السابق جاك شيراك، الذي كان يأمل في إحدى المرات أن يقود الوساطة بين إسرائيل والمقاومة بشأن تبادل الأسرى، لكنّ الإسرائيليين رفضوا ذلك. ويومها، عرض شيراك بواسطة الرئيس رفيق الحريري أن يطلق سراح المناضل جورج عبدالله في حال أُسندت المهمة إلى فرنسا، وهو ما قبل به السيد نصرالله. لكنّ تل أبيب رفضته بصورة مطلقة، وفضّلت القناة الألمانية.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout