living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ التهديدات محور المتابعة والترقب في ظل غموض أميركي... والأيام المقبلة تكشف مصير الوساطة المصرية!

31
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تتوالى التهديدات في الكلام، والتنفيذ على الأرض مستمر. غارات يومية، قتل واستهدافات، وتوغلات في البر. بالتوازي، يغيب الكلام الأميركي، وهو الحاسم، وسط تساؤلاتٍ عن تأجيل توم براك زيارته. أما الوساطة المصرية، فستكون الأيام المقبلة محكاً لنجاحها، وتحديداً في مدى توفر أجوبة إسرائيلية.

فلبنان قال ما لديه بالحد الأقصى من المرونة بعد تغير موازين القوى، وبالتالي يبقى قرار التصعيد والحرب في يد إسرائيل.

ميدانياً أدت الغارات إلى شهداء في شوكين وكونين، كما تسببت بأضرار مادية في كفررمان.
 وبالتوازي، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزير خارجية الماني جوان واديفول وطلب منه الضغط المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية على إسرائيل للتقيد باتفاق وقف الاعمال العدائية.

في هذا الوقت، وجّه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رسالة إيجابية لرئيس الجمهورية، فأشاد بموقفه في حفل خطابي مشيراً إلى أنه "موقف مسؤول في إعطاء الأوامر للجيش في التصدي للتوغل "الإسرائيلي" وهذا يُبنى عليه".

وفي المواقف والتحركات، سجلت زيارة من رئيس الحكومة نواف سلام إلى بكركي حيث التقى البطريرك الراعي، وأكد بعدها "ألا تراجع عن قرار حصر السلاح".

على الخط الداخلي، تستمر المزايدات في ملف اقتراع المغتربين، فيما يعلم الجميع التقاطع المكشوف على "تطيير" اقتراعهم من الخارج وبالتالي حقوقهم وتمثيلهم المشروع.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout