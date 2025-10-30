living cost indicators
أسرار الصحف ليوم الخميس 30 تشرين الأول 2025

30
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 البناء: خفايا وكواليس


خفايا

قالت مصادر وزارية إن تعامل الحكومة مع طلبات تعديل قانون الانتخابات في ما يخص اقتراع المغتربين يشير إلى أن التوافق سوف يكون هو سيد الموقف وأن ما جرى في الجلسة التشريعية منح المطالبين بالتعديل الواسع تعويضاً معنوياً عبر تطيير النصاب عن عدم تحقيق مطلبهم في المخرج التوافقي بتعديلات طفيفة مع إشارة سلبية نحوهم من رئيس الجمهورية بوصف التعطيل بالإساءة لصورة لبنان. وتوقعت المصادر أن يقوم وزير الداخلية الذي يمثل الجهة الرئيسية المعنية بالانتخابات بالتوافق مع رئيس مجلس النواب على المخارج المناسبة قبل العودة إلى الحكومة بمقترحات محددة. ورأت المصادر في تفعيل آلية مسح وتعويض الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي تعبيراً عن مناخ التوافق الرئاسي الذي يبدو أنه يخيم على المرحلة.

 

كواليس

رأت مصادر دبلوماسية في بدء حوار بين الأمم المتحدة وحكومة صنعاء حول استئناف المفاوضات السعودية اليمنية لترسيخ مناخ التهدئة وتطويره تأكيداً جديداً على السعي الأميركي والغربي لاحتواء القوة اليمنية التي ظهرت خلال حرب غزة كما تمثل إشارة إلى أن حروب المنطقة إلى تراجع سواء في جبهة غزة أو جبهة لبنان رغم بقاء العمليات الإسرائيلية في مرتبة ما دون الحرب الكبرى والفشل في التقدم نحو تسويات وتفاهمات تثبت الهدوء التام والقلق من أن يؤدي ذلك التصعيد المستمر إلى موقف يمني تصعيدي يربك الحسابات الأميركية. وتوقعت المصادر أن يحمل التفاوض اليمني السعودي مكاسب يمنية يمكن توظيفها لمطالبة اليمن بالتروي قبل اتخاذ قرار الانضمام إلى التصعيد رداً على التصعيد الإسرائيلي.

 

 

 


اللواء: أسرار


لغز
حسب مطَّلعين على أجواء تحيط بحزب بارز، فإن الخطاب السياسي آخذ بالتمايز عن مرحلة سلفت، مما يوفر الفرصة للاعبين لرسم خطوط قابلة للمعالجة في المستقبل.



غمز
عاد التداول باسم نائب سابق للترشح في منطقة مختلطة، ومعركتها قاسية، لضمان عدم خرق «البلوك الثنائي».

 

همس
ترك مرجع للموفدة الأميركية اتخاذ ما تراه مناسباً لسير المحادثات معه، وإن اتسمت بالجدية، وحفظ المسافات!

