عناوين الصحف ليوم الأربعاء 29 تشرين الأول 2025

النهار: أورتاغوس تنقل إطاراً لتوسيع سياسي لـ"الميكانيزم"... الأكثرية أسقطت الجلسة واختبار جديد لمجلس الوزراء
الأخبار: القاهرة تعرض الوساطة وواشنطن تؤكد أن حزب الله يعيد بناء قوته
تهديد بغاة النصيحة: فاوضوا إسرائيل
"القسام" تربك نتنياهو... عودة الغارات
الديار: لبنان في سباق الزمن بين الحرب والتفاهمات!
رسائل بيروتية متناقضة: «تقييم» أميركي و«استكشاف» مصري
بعد تعطيل التشريع... عقدة «المغتربين» تهدد الحكومة
الجمهورية: أورتاغوس نقلت عم إطمئنان لا تهديدًا
رشاد يعرض وساطة مصير للاستقرار
اللواء: أورتاغوس تثير إعادة تسليح الحزب.. ورشاد يكشف عن استعداد لتثبيت الاستقرار جنوباً
اقتراع المغتربين يحط في مجلس الوزراء بعد تطيير النصاب النيابي.. واتصالات لتجنُّب التعطيل
البناء: جيش الاحتلال يرسم بمباركة أميركية وبدماء الفلسطينيين قواعد الاشتباك في غزة | أورتاغوس وعدت بتفعيل الميكانيزم لضمان عودة الحياة المدنية إلى قرى الجنوب | نصاب الجلسة النيابية يطلق التفاوض حول قانون الانتخاب على طاولة الحكومة
l'orient le jour: Israël bat les tambours de la guerre, Ortagus garde le silence
عناوين بعض الصحف العربية
الأنباء الكويتية: لبنان يؤكد لأورتاغوس ضرورة تفعيل عمل لجنة «الميكانيزم» ووقف الخروقات الإسرائيلية المتكررة
الشرق الأوسط السعودية: غزة: الغارات تقتل 35 فلسطينيا و«حماس» تعثر على جثتي رهينتين إضافيتين