عناوين الصحف ليوم الأربعاء 29 تشرين الأول 2025

النهار: أورتاغوس تنقل إطاراً لتوسيع سياسي لـ"الميكانيزم"... الأكثرية أسقطت الجلسة واختبار جديد لمجلس الوزراء



الأخبار: القاهرة تعرض الوساطة وواشنطن تؤكد أن حزب الله يعيد بناء قوته

تهديد بغاة النصيحة: فاوضوا إسرائيل

"القسام" تربك نتنياهو... عودة الغارات



الديار: لبنان في سباق الزمن بين الحرب والتفاهمات!

رسائل بيروتية متناقضة: «تقييم» أميركي و«استكشاف» مصري

بعد تعطيل التشريع... عقدة «المغتربين» تهدد الحكومة

الجمهورية: أورتاغوس نقلت عم إطمئنان لا تهديدًا

رشاد يعرض وساطة مصير للاستقرار

اللواء: أورتاغوس تثير إعادة تسليح الحزب.. ورشاد يكشف عن استعداد لتثبيت الاستقرار جنوباً

اقتراع المغتربين يحط في مجلس الوزراء بعد تطيير النصاب النيابي.. واتصالات لتجنُّب التعطيل



البناء: جيش الاحتلال يرسم بمباركة أميركية وبدماء الفلسطينيين قواعد الاشتباك في غزة | أورتاغوس وعدت بتفعيل الميكانيزم لضمان عودة الحياة المدنية إلى قرى الجنوب | نصاب الجلسة النيابية يطلق التفاوض حول قانون الانتخاب على طاولة الحكومة



l'orient le jour: Israël bat les tambours de la guerre, Ortagus garde le silence

عناوين بعض الصحف العربية



الأنباء الكويتية: لبنان يؤكد لأورتاغوس ضرورة تفعيل عمل لجنة «الميكانيزم» ووقف الخروقات الإسرائيلية المتكررة



الشرق الأوسط السعودية: غزة: الغارات تقتل 35 فلسطينيا و«حماس» تعثر على جثتي رهينتين إضافيتين