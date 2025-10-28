سلام استقبل أورتاغوس: هدف أي مفاوضات وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإعادة الأسرى وتطبيق قرارحصر السلاح يتطلّب دعم الجيش

A + A -

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا ، مستشارة بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة مورغان أورتاغوس، في حضور القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت كيث هانيغان.

تم خلال اللقاء عرض عمل لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم) ودورها، حيث شدّد الرئيس سلام على أن "هدف أي مفاوضات هو تطبيق إعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني الماضي، ولا سيّما لجهة وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلّة".

وأضاف: أنّ "من أهداف هذا المسار أيضًا الوصول إلى الإفراج عن الأسرى اللبنانيين".

وأشار الرئيس سلام إلى أنّ "تطبيق قرار الحكومة لحصر السلاح، سواء جنوب نهر الليطاني أو شماله، يتطلّب الإسراع في دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، من خلال عقد مؤتمر دولي مخصّص لهذه الغاية". كما أكّد أنّ "تثبيت الاستقرار في الجنوب يستدعي أيضًا دعمًا دوليًا لعقد مؤتمر للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار".