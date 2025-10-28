من داخل إحدى الوزارات في لبنان... إليكم ما سرقه أحد السوريين! (صورة)

A + A -

صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة البــــــلاغ التّالــــــي:



في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم على كافة الأراضي اللّبنانية، وبعد أن أقدم شخص مجهول على تنفيذ عدّة سرقات، بتواريخ مختلفة، من غرفة المولد الكهربائي في مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية في محلّة بدارو، والسّرقات عبارة عن بطاريّات المولّد الكهربائي والشّاحنة العائدة للوزارة المذكورة.

ونتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة التي قامت بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي، تمكّنت مفرزة الاستقصاء المركزيّة في وحدة جهاز أمن السّفارات والإدارات والمؤسّسات العامّة من تحديد هويّة الفاعل، وتبيّن أنّه عامل جمع النّفايات، ويدعى:



ع. ض. (مواليد عام 2001، سوري)



الذي تمّ توقيفه وضبط المسروقات، وتسليمه إلى فصيلة طريق الشّام في وحدة شرطة بيروت، حيث اعترف انّه كان يضع المسروقات داخل حاوية النفايات -التي يجرّها- بعيدًا عن أعين كاميرات المراقبة، وأنه أقدم على سرقة بطاريات المولّد الكهربائي لمرّتَين.



أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع القضاء المختص، بناءً على إشارته.