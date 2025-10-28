صيفٌ ثان.. الحرارة ستتخطى معدلاتها في الأيام المقبلة!

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، وانخفاضها بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، وأجواء باردة ليلا خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية حتى يوم الخميس، حيث ترتفع درجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية مع انخفاض نسبة الرطوبة .

ملاحظة :معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول، في بيروت بين 21 و 29، في طرابلس بين 20 و 28، في زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة.

الأربعاء:

قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل.

الخميس:

صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، يرافقها انخفاض بنسبة الرطوبة ورياح ناشطة .

الجمعة:

صاف اجمالا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، ورياح ناشطة واحتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء بخاصة في المناطق الجنوبية.

-الحرارة على الساحل من 21 الى 17 درجة، فوق الجبال من 10 الى 21 درجة، في الداخل من 10 الى 18 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية شمالية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء محليا بعد الظهر على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 75 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,54

-ساعة غروب الشمس: 16,49