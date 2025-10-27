living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص- لبنان على خطّ النار بين واشنطن وتل أبيب!

27
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خاص tayyar.org
يدخل لبنان مرحلة سياسية وأمنية دقيقة، تُختصر عناوينها بالضغط الأميركي والتصعيد الإسرائيلي المتواصل جنوباً، فيما تغيب الرؤية الداخلية الموحدة لكيفية التعامل مع التحديات المقبلة. فزيارتا الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس في الساعات القليلة المقبلة والسفير توم باراك مطلع الشهر المقبل، تحملان أكثر من رسالة تحذيرية، تتصل بوجوب الانتقال من مرحلة ضبط الوضع الميداني إلى مرحلة التفاوض المباشر مع إسرائيل، ضمن مهلة زمنية محدودة لا تتجاوز الأسابيع القليلة.
تعتبر مصادر ديبلوماسية أنّ واشنطن، عبر هذا المسار، تسعى إلى فرض معادلة جديدة تربط بين تنفيذ خطة الجيش جنوب الليطاني وبين نزع سلاح حزب الله تدريجياً، بما يمهّد لاحقاً لإرساء ترتيبات أمنية مستدامة على الحدود. وتتحدث عن عقوبات أميركية وشيكة على شخصيات لبنانية بارزة، في خطوة هدفها توجيه رسالة ضغط إضافية للسلطة اللبنانية.
أمام هذا المشهد، يجد لبنان نفسه في موقع حساس بين خيارين أحلاهما مرّ: الانخراط في عملية تفاوض دولية بضمانة أميركية، أو مواجهة تصعيد إسرائيلي – اقتصادي متزامن، قد يدفع البلد نحو مزيد من العزلة والانكشاف.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout