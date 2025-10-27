خاص- لبنان على خطّ النار بين واشنطن وتل أبيب!

A + A -

خاص tayyar.org

يدخل لبنان مرحلة سياسية وأمنية دقيقة، تُختصر عناوينها بالضغط الأميركي والتصعيد الإسرائيلي المتواصل جنوباً، فيما تغيب الرؤية الداخلية الموحدة لكيفية التعامل مع التحديات المقبلة. فزيارتا الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس في الساعات القليلة المقبلة والسفير توم باراك مطلع الشهر المقبل، تحملان أكثر من رسالة تحذيرية، تتصل بوجوب الانتقال من مرحلة ضبط الوضع الميداني إلى مرحلة التفاوض المباشر مع إسرائيل، ضمن مهلة زمنية محدودة لا تتجاوز الأسابيع القليلة.

تعتبر مصادر ديبلوماسية أنّ واشنطن، عبر هذا المسار، تسعى إلى فرض معادلة جديدة تربط بين تنفيذ خطة الجيش جنوب الليطاني وبين نزع سلاح حزب الله تدريجياً، بما يمهّد لاحقاً لإرساء ترتيبات أمنية مستدامة على الحدود. وتتحدث عن عقوبات أميركية وشيكة على شخصيات لبنانية بارزة، في خطوة هدفها توجيه رسالة ضغط إضافية للسلطة اللبنانية.

أمام هذا المشهد، يجد لبنان نفسه في موقع حساس بين خيارين أحلاهما مرّ: الانخراط في عملية تفاوض دولية بضمانة أميركية، أو مواجهة تصعيد إسرائيلي – اقتصادي متزامن، قد يدفع البلد نحو مزيد من العزلة والانكشاف.