Bassil : Il est temps de résoudre le dossier des islamistes emprisonnés, pour rendre justice et honorer le sang des martyrs

Le président du Courant patriotique libre, le député Gebran Bassil, a déclaré dans un discours prononcé lors du dîner des avocats du “ Courant “ : “ Nous sommes fiers d'avoir présenté des modèles d'avocats qui incarnent une belle image de la justice et une voix qui s'élève contre le silence mortel qui règne lorsque la justice est bafouée. Il a ajouté : “ Il arrive souvent que la justice soit bafouée, c'est pourquoi nous demandons aux avocats du Courant de ne pas fermer les yeux, de continuer à faire entendre leur voix et de ne pas se taire face aux atteintes à la justice, car nous avons constaté qu'un seul avocat qui se bat pour la justice peut faire la différence “.

Bassil a déclaré : “ En tant que courant patriotique libre, nous pouvons être hors du pouvoir, mais nous ne sommes pas hors de nos devoirs nationaux. Nous sommes donc confrontés à un enjeu syndical important cette année, mais il y a un enjeu national qui est plus important encore, à savoir comment redonner à la justice son prestige, comment redonner à la magistrature son indépendance et aux citoyens leur confiance dans la justice. C'est là le grand défi “.

Il a précisé : “ La justice est la pierre angulaire de la construction de l'État. Il n'y a pas de réforme, pas d'État et pas d'existence sans une justice indépendante et courageuse qui applique la loi. Notre priorité doit être de briser le cercle vicieux de la dépendance et de l'ingérence, car ils tuent l'esprit de justice, et les avocats sont les gardiens de la justice. “

M. Bassil a ajouté : “ Aujourd'hui, nous disons aux avocats : ne laissez pas la justice être prisonnière de la corruption, de la peur ou de la dépendance. Le barreau est la conscience de la justice, ce n'est pas une entité politique, et nous voulons qu'il soit fort, libre et indépendant, car il n'y a pas de justice sans liberté, ni de liberté sans responsabilité, et c'est là le rôle du barreau. “ Il a déclaré : “ S'il y a une résistance réelle à mener, c'est celle de construire un État fondé sur le principe de justice “.

Bassil a souligné que “ l'impunité est la norme, et c'est là que réside la responsabilité des avocats “, ajoutant : “ Le peuple libanais est opprimé, et comment pourrait-il en être autrement alors que des affaires qui le concernent restent sans suite ? Je citerai trois exemples, dont le premier est l'explosion du port. Comment est-il possible qu'après cinq ans, aucune décision n'ait été prise, ni même une mise en accusation, pour déterminer si l'explosion était le résultat d'un acte de sabotage, d'une mauvaise gestion ou d'une négligence, et si elle était intentionnelle ou si l'État et ses institutions avaient failli à leur devoir ? “

Bassil a affirmé que “ le deuxième exemple est l'audit pénal, que le président Michel Aoun réclame depuis 2005 et qu'il n'a pu imposer que lorsqu'il est devenu président de la République en 2020, c'est-à-dire il y a cinq ans. La question est la suivante : est-il acceptable, cinq ans après la signature par l'État libanais d'un accord avec une société spécialisée, que le ministère des Finances et la Banque du Liban refusent toujours de remettre les documents nécessaires à la société d'audit qui a publié son rapport préliminaire et établi que le déficit de la Banque du Liban s'élève à 72 milliards de dollars ?

Il a ajouté : “ Imaginez qu'il y ait un déficit de 72 milliards dans la banque centrale et qu'aujourd'hui, on refuse de remettre les documents, car cela permettrait d'identifier les coupables et de les traduire en justice. C'est comme si on leur permettait d'échapper à la justice. “

Bassil a poursuivi : “ Le troisième exemple concerne les fonds des déposants. Le Courant a présenté un projet de loi au Parlement et a demandé la restitution des fonds qui ont été transférés de manière arbitraire à l'étranger, mais l'État n'approuve pas la loi sur le contrôle des capitaux afin de permettre la fuite des capitaux à l'étranger. Il a déclaré : “ Ils ne considèrent donc pas cela comme un acte illégal, mais est-il légal de permettre à une personne de transférer 600 millions de dollars et d'en interdire à une autre de transférer 6 000 dollars pour payer les frais de scolarité à l'étranger ?

Il a ajouté : “ Depuis des années, ils refusent d'adopter une loi visant à récupérer les fonds transférés à l'étranger ces dernières années, estimés à 40 millions de dollars, soit la moitié du déficit financier. “

Bassil a déclaré : “ Il y a une justice fragmentaire qui acquitte sans désigner le coupable, ainsi qu'une justice différée qui reporte l'acquittement parce qu'elle n'a d'autre choix que de reporter le jugement. “

Il a expliqué : “ Par exemple, le Conseil consultatif de l'État n'est pas tenu de respecter un délai, il ne rend donc pas de jugement, et au Conseil constitutionnel, par exemple, ils refusent de siéger, ils ne rendent donc pas de jugement, comme dans le cas de la loi sur le vote des expatriés. “

Il a ajouté : “ Sans parler des dossiers qui s'accumulent dans les tiroirs, la preuve flagrante en est le taux de surpopulation carcérale, qui atteint 340 % et qui est source d'agitation. “

Il a poursuivi : “ Il n'est pas acceptable que la question des détenus islamistes reste en suspens et fasse l'objet de controverses pendant des décennies. Si l'on réfléchit en termes de justice, on peut les diviser en deux groupes : ceux qui n'ont pas encore été jugés et qui ont passé en prison une période plus longue que celle à laquelle ils pourraient être condamnés si leur culpabilité était établie. Et il y a ceux qui ont été condamnés pour des raisons politiques liées à leur soutien ou à leur opposition à l'ancien régime syrien. Dans ces deux cas, s'il faut faire preuve de souplesse, une grâce spéciale peut être accordée “.

Il a ajouté : “ En revanche, il y a lieu de faire preuve de rigueur dans l'application de la justice, car certains ont été condamnés pour avoir agressé des membres de l'armée libanaise et leur culpabilité a été prouvée. Dans ces deux cas, on ne peut pas faire preuve de laxisme par respect pour la justice et les martyrs de l'armée libanaise, et ils ne peuvent faire l'objet d'aucun compromis dont on pourrait parler.

Il a déclaré : “ Il est temps de résoudre ce dossier dans son ensemble, par respect pour les martyrs et pour le sentiment de la communauté sunnite qui se sent prise pour cible, ce qui est inacceptable. La justice doit donc être appliquée et toutes les personnes injustement emprisonnées doivent être libérées. “

Bassil a abordé le sujet des fausses nouvelles et de désinformations fabriquées qui nuisent aux intérêts des gens, et a déclaré qu'un exemple simple de cela était ce qui s'était passé avec l'eau de Tannourine. Il a précisé : “ Indépendamment de son nom et de son propriétaire, si quelqu'un écrit à son sujet et porte atteinte à son propriétaire, qui indemnisera le propriétaire de l'entreprise pour tous les dommages causés à sa réputation, le tribunal de la presse ?

Il a ajouté : “ Il en va de même pour les fausses informations concernant des personnes et des groupes actifs dans n'importe quel domaine. C'est pourquoi nous préparons, au sein du Courant patriotique libre, une proposition de loi visant à durcir les sanctions en dehors du tribunal de la presse pour les cas où n'importe qui peut, via les réseaux sociaux, porter atteinte à la réputation, à la dignité ou aux intérêts de n'importe qui d'autre. “

Bassil a ajouté : “ Nous en arrivons ici à l'assassinat politique dont nous avons été victimes en tant que courant patriotique libre. Ici, nous ne touchons pas à une personne, mais à un groupe, à une idéologie, à un parti, à un courant et à des personnes qui ont des sentiments, et les offenses sont ici sans compter. “

Il a déclaré : “ Quiconque souhaite écrire quoi que ce soit et causer un préjudice moral et matériel à une personne ou à un parti sans être tenu pour responsable, qui compensera la dignité de ce groupe lorsque plus personne ne sera protégé dans sa dignité et sa réputation ? “.

Il a souligné qu'“ il est devenu impératif de sortir la justice de la subordination et d'adopter une loi sur l'indépendance de la justice sous une forme sérieuse et non sous la forme théâtrale qui a été adoptée “, ajoutant qu'“ il est bon que le président de la République ait renvoyé la loi, car nous étions en train de préparer un recours pour en dénoncer les lacunes “. Il a déclaré : “ Le comble, c'est qu'ils ont publié les nominations et que le lendemain, ils se sont rendus à la Chambre des députés pour adopter la loi sur l'indépendance du pouvoir judiciaire “.

Il a évoqué “ la question de la suppression de la tutelle interne dont fait l'objet le pouvoir judiciaire à chaque fois que des nominations judiciaires sont publiées “ et a déclaré : “ Vous savez comment les juges ont été victimes de chantage, soit en ouvrant des dossiers, soit en les classant “. Il a ajouté : “ Le juge est libre dans ses opinions politiques et il lui est interdit de les exercer dans le cadre de ses fonctions ou dans ses jugements, mais il n'est pas privé de ses droits civils ni de ses opinions politiques au point d'être puni judiciairement en raison de son appartenance politique et d'être destitué ou puni pour ses opinions politiques.

Il a ajouté : “ Quant à la dépendance vis-à-vis de l'étranger et à la tutelle, c'est un phénomène nouveau que nous observons au Liban et qui touche le Parlement, soumis à la tutelle de l'étranger. Si l'on nous demande d'adopter une loi sur l'indépendance du pouvoir judiciaire, nous le ferons ! De même, en ce qui concerne la restructuration des banques, nous leur disons au Parlement que cette loi n'est pas acceptable et nous la contestons, mais ils la font passer et, lorsque le Fonds monétaire international le leur demande, ils la remettent à l'ordre du jour, tout comme la loi sur le secret bancaire qui a été renvoyée quatre fois au Parlement parce qu'elle a été rejetée par l'étranger “.

Bassil a ajouté : “ La dernière forme de tutelle sur le Liban est la circulaire du ministre de la Justice aux notaires sur un sujet qui ne relève ni de ses compétences ni de celles des notaires et qui dépasse le cadre de leur travail.

Bassil a déclaré : “ Quelle humiliation ! Les sanctions remplacent-elles la loi ou concernent-elles l'État qui les a prononcées pour que vous deveniez soumis, sans avoir honte de dire que nous sommes obligés de le faire parce que c'est ce que les États-Unis nous demandent ? Il a ajouté : “ C'est pourquoi il est de notre responsabilité et de celle du syndicat de sortir la justice de la dépendance interne et externe. “

Bassil a souligné : “ Il ne doit y avoir de monopole au sein du syndicat pour personne, car le syndicat est une institution nationale pour tous. C'est pourquoi les élections sont un moyen d'améliorer le travail syndical et une occasion de participer à chaque fois. “ Il a déclaré : “ Nous considérons que notre absence involontaire n'est pas bénéfique et j'espère que notre retour et notre participation par l'intermédiaire de l'avocat Wassim Bou Taie sera un retour en bonne et due forme. Le moment est venu pour nous d'être actifs, participants et engagés de manière positive, avec une voix libre et forte au sein du syndicat, et notre devoir est de ne pas politiser le travail syndical “, exigeant “ de soutenir Bou Taïe et d'œuvrer à sa réussite “.