12 B.I.S SARL
باسيل في لقاء شبابي في البترون: الحكومة بقراراتها تشجع السوريين على القدوم إلى لبنان والتيار هو الوحيد الذي رفع الصوت منذ العام ٢٠١١

25
OCTOBER
2025
تطرق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمة ألقاها خلال لقاء حواري مع مجموعة شبابية في "بترونيات" إلى موضوع النزوح السوري، مشيرا إلى أنه عوضا عن أن تقوم الحكومة بما يلزم لاعادة السوريين إلى بلادهم سمحت اليوم للطلاب السوريين بالتسجيل في المدارس الرسمية من دون أن يكون بحوزتهم أوراق ثبوتية". وأوضح: " اي طالب يعيش في سوريا يمكنه أن يتخذ قرار المجيء والدراسة في لبنان ساعة يشاء وهذا يؤثِّر على مستوى المدرسة الرسمية".

باسيل رأى أن خطورة هذا الموضوع تتمثل في أن الحكومة تشجع السوريين على البقاء في لبنان لا بل أكثر تشجعهم على أن يأتوا من سوريا إلى لبنان، مذكراً بأن التيار الوطني الحر هو الوحيد الذي اتخذ هذا الموقف ورفع الصوت منذ العام ٢٠١١".
وأكد: "الجميع سكتوا عن موضوع النزوح السوري والتيار الوحيد الذي يناضل ويقدم القوانين ليعود السوريون إلى بلدهم، وطالما أن العودة لم تحصل فهذا يعني لا نحن ولا مستقبلكم بخير واليد العاملة السورية اقل كلفة من اللبنانية وهنا يضطر اللبناني إلى الهجرة والنازح السوري يأخذ مكانه".

باسيل تحدث في مسألة اقتراع المنتشرين، مشيراً إلى أنهم حصلوا على حق التصويت من الخارج لأول مرة في العام ٢٠١٨ بفضل التيار وذلك بقانون في مجلس النواب.
وأضاف: اليوم الخيار مفتوح أمامهم وبالقانون لانتخابات نائب من النواب الستة في الخارج أو نائب من النواب في دائرتهم في لبنان. ولفت الى ان المشكلة ان باقي الأطراف السياسيين وكل منهم يسعى إلى اما إلى الغاء حقهم، او المحافظة على الستة مقاعد والخوف الكبير أن يعيدوننا إلى ما قبل العام ٢٠١٨ وبالتالي يلغى اقتراع المنتشرين من الخارج وهذا ما لا نريده كتيار وطني حر.

