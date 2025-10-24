بعد تسمّم الكلاب في رحبة العكّارية... بيان من مصلحة زراعة عكّار

A + A -

صدر عن مصلحة زراعة عكّار البيان التالي:

"بناءً على توجيهات معالي وزير الزراعة نزار هاني، توجّه فريق من دائرة الثروة الحيوانية في مصلحة زراعة عكّار إلى بلدة رحبة العكّارية، وذلك بعد الإبلاغ عن حالات نفوق لعدد من الكلاب في البلدة.

وقد تمّ إجراء الكشف الميداني والمعاينة العينية بمشاركة بلدية رحبة وبالتنسيق معها، حيث تبيّن أن سبب النفوق هو التسمم، بعد ملاحظة أعراض وعلامات واضحة تتطابق مع حالات التسمم الحاد.

وتتابع مصلحة زراعة عكّار الموضوع بالتعاون مع بلدية رحبة والجهات المعنية، بهدف تحديد مصدر المادة السامة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وتُذكّر وزارة الزراعة بأن تسميم الحيوانات أو إيذاءها يُعدّ مخالفة قانونية بموجب القانون رقم ٤٧، ويُعرّض مرتكبيه إلى الملاحقة القضائية.

كما تدعو الوزارة المواطنين إلى توخّي الحذر وعدم وضع أو ترك أي مواد غذائية أو طُعوم مجهولة المصدر في الأماكن العامة، والإبلاغ الفوري عن أي حالات نفوق غير طبيعية أو اشتباه بأمراض معدية للحيوانات لدى المصالح الإقليمية التابعة لوزارة الزراعة في المناطق، حفاظًا على سلامة الثروة الحيوانية والبيئة والمجتمع".