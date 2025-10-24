الطقس في لبنان سيتحوّل: أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد!

A + A -

أفاد ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان منطقة الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط تتعرّض لتيارات مدارية صحراوية حارة بعضها يتجه من ليبيا ومصر نحو قبرص ولبنان والبعض الآخر من شبه الجزيرة العربية ضمن رياح جنوبية شرقية، الامر الذي يؤثر على لبنان بطقس حار ساحلا ودافئ جبلا وبقاعا وقد لامست الحرارة 31 درجة امس الخميس في الساحل و 32 في الجنوب.

أضاف: "يستمر هذا الوضع حتى منتصف الاسبوع المقبل بسبب المرتفع الآزوري الذي يخترق أجواء شمال افريقيا، ما يساهم بانحراف الكتل الدافئة نحو لبنان والمنخفضات نحو وسط اوروبا واليونان وتركيا وسيكون لبنان خلال هذه الفترة بعيدا من الامطار بسبب الضغط المرتفع، باختصار: نحن امام صيف ثان سنودعه في نهاية هذا الشهر."



وتابع خنيصر: "تعرضت تركيا لمنخفض طوفاني يوم امس الخميس، سبب فيضانات وسيولاً مدمرة بخاصة في ازمير كما سيؤدي تراجع الضغط الجوي فوق البحر الاسود الى انحراف المنخفضات الجوية هذه الفترة نحو تركيا من دون ان يطال اي شيء منها لبنان بسبب الضغط المرتفع، المتمدد فوق شمال افريقيا ولبنان وذلك، خلال مدة اسبوع.



وأشار إلى ان شهر تشرين الثاني سيحمل الخيرات نحو لبنان ونبدأ بأجواء شتوية يتخللها منخفضات طوفانية وذلك بسبب انحراف المنخفض الهندي الموسمي الحار نحو جنوب الهند.